TV-Zoff! Sara Kulka gerät mit Ronald Schill aneinander: "Ich habe keinen Bock auf diesen Mann"
München - Hier treffen zwei Weltbilder aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Model und selbsternannte Feministin Sara Kulka (35) muss im neuen ProSieben-Reality-Format "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" ausgerechnet mit Macho Ronald Schill (66) aka "Richter Gnadenlos" zusammenarbeiten.
"Ich habe keinen Bock auf diesen Mann. Ich kann ihn nicht sehen. Ich kann ihn nicht hören. Ich kann ihn nicht ertragen. Und wir verstehen uns auch nicht - wir sprechen eine komplett andere Sprache", wettert Kulka in einer Mitteilung von ProSieben über ihren Erzfeind.
Der kontert gewohnt machohaft: "Sara ist eine äußerst attraktive Blondine. Das Einzige, was ihr fehlt, ist: Klasse."
In der Reality-TV-Show müssen die beiden als Team bestehen, um eine Chance zu haben, die 50.000 Euro Preisgeld abzuräumen.
Neben Kulka und Schill müssen sich außerdem diese Promi-Paare gegenseitig aushalten und an einem Strang ziehen:
- Giulia Siegel (50) und Verena Kerth (44)
- Danni Büchner (47) und Patricia Blanco (54)
- Kate Merlan (38) und Sam Dylan (40)
- Eva Benetatou (33) und Lisha Savage (39)
- Julian F. M. Stöckel (38) und Maurice Dziwak (36)
- Anna und Chiara aus "Are You The One?"
- Umut Tekin (28) und Stefan Kleiser (59)
"Die Abrechnung" auf ProSieben ab Donnerstag
Wer schafft es, angesichts des Preisgeldes die alten Fehden zu vergessen und als Team zu funktionieren?
"Die Abrechnung - der Promi-Showdown" besteht aus fünf Folgen, die ab Donnerstag, 6. November, 20.15 Uhr auf ProSieben und kostenlos im Stream auf Joyn zu sehen sind.
Titelfoto: Joyn/Willi Weber