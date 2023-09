Liebelei zwischen Söder-Tochter und Rap-Star? Musiker packt aus

Wiesbaden/Berlin - Was lief da zwischen Gloria-Sophie Burkandt (24) und Rap-Star Eno (25)? Diese Frage stellten sich Fans der beiden seit gut zwei Jahren, nachdem ein gemeinsames Foto viel Spielraum für Interpretationen aufgetan hatte. In einem Interview gab der Musiker jetzt zumindest einen kleinen Einblick in die Hintergründe.

Gloria-Sophie Burkandt (24) zusammen mit ihrem Vater, dem bayerischen Landesvater Markus Söder (CSU, 56) © Felix Hörhager/dpa

Am vergangenen Mittwoch veröffentlichte der Podcast "Deutschrap Plus" ein rund halbstündiges Gespräch mit dem im hessischen Wiesbaden aufgewachsenen Sprechsänger mit kurdischen Wurzeln. Dort konnte er auch einer Anspielung auf eine mögliche Liebelei mit der Tochter von Bayerns Landesvater, Markus Söder (56, CSU) nicht entkommen.

In einem mittlerweile wieder gelöschten Instagram-Beitrag Burkandts bezeichnete sie Eno als ihren "new best Friend" und sprach in einem durchaus verwirrenden Wortbeitrag unter anderem von "einer Art Kooperation". Doch ging bei den beiden, die auf dem gemeinsamen Schnappschuss bei Nacht in einem Auto sitzend zu sehen waren, mehr?

Dem schob Eno weitestgehend einen Riegel vor: "Wir waren so zusammen unterwegs, eine Zeitlang, oft getroffen, oft zusammen gegessen und so, und wir sind dann irgendwie auf die Idee gekommen, dass sie mal im Musikvideo mitmacht", teilte der Rapper mit einem leichten Vorab-Lacher mit.

Doch wenn schon keine Liebelei zwischen Politiker-Tochter und Rap-Star, wo ist denn dann das angeblich geplante Musikvideo mit Burkandt als Model? Auch hierfür hatte Eno umgehend eine Erklärung zur Hand.