Liebes-Aus nach 16 Jahren: Mann von "Let's Dance"-Star erfuhr es zuerst aus der Presse!

Köln/Waghäusel - 16 Jahre lang waren " YouTube "-Star Saliha "Sally" Özcan (35) und ihr Mann Murat unzertrennlich. Im November folgte das überraschende Liebes-Aus . Brisant: Der 42-Jährige will zuerst aus der Presse davon erfahren haben!

Während Murat in der Story zu seinen Fans spricht, wirkt er noch immer emotional angefasst und tief verletzt. So manches Mal entsteht der Eindruck, als würde ihm jeden Moment eine Träne über seine Wangen kullern.

Weiter betont der 42-Jährige, dass alles "sehr abrupt zu Ende gegangen" sei und er selbst noch herausfinden müsse, was da genau passiert ist. Laut eigener Aussage habe er gar keine Anzeichen für eine Ehekrise wahrgenommen.

"Manchmal schreibt das Leben andere Geschichten, und alles kommt anders als geplant", erklärte die Backvideo-Produzentin damals in einem offiziellen Statement zur Trennung auf Instagram. Ihr Noch-Ehemann hüllte sich in Schweigen - bis jetzt!

An der Seite von Profitänzer Massimo Sinató (42) belegte Sally in der abgelaufenen "Let's Dance"-Staffel den zehnten Platz. © Rolf Vennenbernd/dpa

Weiter gibt er zu: "Es hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Es ist so ein krasser Schmerz." Die Mutter seiner zwei Töchter sei inzwischen in eine eigene Wohnung gezogen. Seitdem pendeln Samira (12) und Ela (8) zwischen den Eltern hin und her.

"Wichtig ist, dass es den Kids gut geht. Sie brauchen eine Mama und einen Papa, und wir schaffen das auch zusammen, auch wenn es nicht einfach ist - für niemanden", betont der Unternehmer.

Seit 2007 waren Sally und Murat ein Paar und fast genauso lange verheiratet. Im Frühjahr 2023 nahm die 35-Jährige an der RTL-Tanzshow "Let's Dance" teil - allerdings mit mäßigem Erfolg. An der Seite von Massimo Sinató (42) landete sie auf Platz zehn.

Als Grund für das Ehe-Aus nannte Sally, dass sie und ihr Partner sich auseinandergelebt hätten und ein Miteinander nicht mehr möglich gewesen sei. Eigentlich habe sie mit ihrer Jugendliebe "bis ans Lebensende glücklich sein" wollen.