Liebes-Hammer: Bundesliga-Spieler und Reality-Star sind ein Paar

Köln - Mit dem 1. FC Köln taumelt Bundesliga -Star Tom Krauß derzeit in Richtung zweite Liga , privat schwebt der 24-Jährige dagegen auf Wolke sieben. Seine neue Freundin ist keine Unbekannte!

Vanessa Mariposa (33) und Tom Krauß (24) kennen sich bereits seit einigen Monaten. © Instagram/vanessa_mariposa (Screenshot)

Wie Reality-TV-Bekanntheit Vanessa Mariposa (33) jetzt in einem Instagram-Post verriet, sind sie und der Kicker ein Paar. Zwar turtelten die beiden zuletzt schon öfters händchenhaltend durch Köln, eine offizielle Bestätigung gab es aber nie - bis jetzt.

"Mein Herz hat dich gefunden, das ist wahre Liebe, das sind wir", schrieb die 33-Jährige zu dem Liebespost, der nicht nur mit einem roten Herz garniert ist, sondern auch etliche gemeinsame Schnappschüsse der beiden Frischverliebten zeigt.

Gegenüber "Bild" hat sich inzwischen auch Krauß zu Wort gemeldet. Er schwärmt: "Vanessa unterstützt mich sehr, gibt mir Kraft und Halt und hilft mir, den Kopf freizubekommen, damit ich mich voll auf den Klassenerhalt konzentrieren kann."

Dabei hat seine Freundin nicht mal ein rot-weißes Herz. "Ich würde nicht sagen, dass ich speziell Fan vom 1. FC Köln bin", erklärt Mariposa gegenüber dem Blatt. "Aber ich bin definitiv der größte Fan meines Freundes."