Model schwärmt von Ehemann und verteilt Seitenhieb an Ex-Freund Til Schweiger

Hamburg - Pikant: Model Svenja Holtmann (39) hat im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram über intime Details gesprochen - und sich dabei einen Seitenhieb gegen Ex-Freund Til Schweiger (62) nicht verkneifen können.

Model Svenja Holtmann (39) und Ehemann Sönke Rosenkranz sind seit 2015 verheiratet und Eltern von vier Söhnen. © Instagram/svenjaholtmann

So wurde die Vierfach-Mama unter anderem gefragt, wie sie ihren heutigen Ehemann Sönke Rosenkranz einst kennengelernt habe. "Er hat mir im November 2013 eine Freundschaftsanfrage bei Facebook geschickt", erzählte Svenja.

Daraufhin hätten die beiden ein paar Wochen miteinander geschrieben und sich im Dezember 2013 schließlich zum ersten Mal in Hamburg getroffen - der Rest ist Geschichte: 2015 heirateten die beiden, sind mittlerweile Eltern von vier Söhnen.

Doch was war es, das die 39-Jährige damals an ihrem Verehrer so schätzte? "Auf einmal war da jemand, der alles mit mir zusammen machen wollte, das kannte ich bislang nicht und fand es sehr schön", verdeutlichte das Model.

Bedeutet übersetzt: In der Beziehung mit Schauspieler Schweiger hatte die Blondine dieses Gefühl offenbar nicht. Die beiden waren Anfang der 2010er-Jahre fast drei Jahre zusammen, ehe ihre Liebe zerbrach.