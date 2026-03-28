Model schwärmt von Ehemann und verteilt Seitenhieb an Ex-Freund Til Schweiger
Hamburg - Pikant: Model Svenja Holtmann (39) hat im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram über intime Details gesprochen - und sich dabei einen Seitenhieb gegen Ex-Freund Til Schweiger (62) nicht verkneifen können.
So wurde die Vierfach-Mama unter anderem gefragt, wie sie ihren heutigen Ehemann Sönke Rosenkranz einst kennengelernt habe. "Er hat mir im November 2013 eine Freundschaftsanfrage bei Facebook geschickt", erzählte Svenja.
Daraufhin hätten die beiden ein paar Wochen miteinander geschrieben und sich im Dezember 2013 schließlich zum ersten Mal in Hamburg getroffen - der Rest ist Geschichte: 2015 heirateten die beiden, sind mittlerweile Eltern von vier Söhnen.
Doch was war es, das die 39-Jährige damals an ihrem Verehrer so schätzte? "Auf einmal war da jemand, der alles mit mir zusammen machen wollte, das kannte ich bislang nicht und fand es sehr schön", verdeutlichte das Model.
Bedeutet übersetzt: In der Beziehung mit Schauspieler Schweiger hatte die Blondine dieses Gefühl offenbar nicht. Die beiden waren Anfang der 2010er-Jahre fast drei Jahre zusammen, ehe ihre Liebe zerbrach.
Svenja Holtmann über Geburten ihrer Söhne: "Waren wunderschön"
Abgesehen von ihrem Ehemann sprach Svenja auch über die Geburten ihrer vier Söhne Carlo Maximilian (6), Mika Jordi (4), Louie Jim (2) und Pepe Julius (fünf Monate). Alle vier seien auf natürlichem Wege zur Welt gekommen.
"Die erste, zweite und vierte waren Spontangeburten, die dritte wurde eingeleitet und war mit Abstand die intensivste, weil ohne PDA. Und trotzdem: Alle vier waren wunderschön, auf ganz unterschiedliche Art", unterstrich die Vierfach-Mama.
Die Geburten seien zweifellos "das Krasseste" gewesen, was sie je erlebt habe. "So viel Kraft, so viel Emotionen ... Und dieser Moment, wenn plötzlich alles still wird und dein Baby da ist", schwärmte die Norddeutsche.
Ihre Jungs seien alle kurz vor dem errechneten Termin gekommen und sie würde immer wieder auf eine PDA gegen die Schmerzen zurückgreifen. "Für mich war es dadurch eine richtig positive Erfahrung, an die ich unglaublich gerne zurückdenke", betonte Svenja abschließend.
Titelfoto: Fotomontage: Britta Pedersen/dpa, Instagram/svenjaholtmann