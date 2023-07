Liebessensation! "Österreichs Helene Fischer" liebt Bruder von Andreas Gabalier!

Mörbisch am See - Die Gerüchte stimmen wirklich: Schlagerstar Melissa Naschenweng (33) - oft als "Österreichs Helene Fischer" bezeichnet - und Andreas Gabaliers (38) Bruder Toni (29) sind ein Paar! Die beiden kennen sich bereits seit Jahren, nun scheint der Funke endlich übergesprungen zu sein.

Bei Melissa Naschenweng (33) könnte es derzeit kaum besser laufen! © dpa | Hendrik Schmidt

"Ich hoffe, dass das Christkind mir einen richtigen Bergbauernbuam bringt. Für mich ist wichtig, dass er heimatverbunden ist, in eine Lederhose passt und Traktor fahren kann", hatte die Kärntnerin noch Ende vergangenes Jahres ihren Traummann im TAG24-Interview beschrieben.

Nun scheint sie genau den Richtigen gefunden zu haben! Bei der Musical-Premiere von "Mamma Mia!" in Mörbisch am See zeigten sich die beiden in der vergangenen Woche zum ersten Mal gemeinsam - allerdings noch ohne sich offiziell als Pärchen zu outen.

Doch die Fans waren sich sicher: Bei Naschenweng und Gabalier hat es gefunkt! Sie sollten recht behalten. Denn gegenüber der österreichischen Zeitung Krone bestätigte die 33-Jährige inzwischen ihre Beziehung.

"Er sucht nicht das Rampenlicht. Und genau das ist es, was ich bei einem Mann brauche", erklärte die Musikerin. "Meine Oma hat gesagt, sie betet zum Heiligen Antonius, dass er für mich den richtigen Mann findet" - und das offensichtlich mit Erfolg.