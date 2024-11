"Lieblingsstellung im Bett"? Model Anastasiya gibt Antwort

Anastasiya Avilova (36) ist als Model erfolgreich. Früher war sie zudem als Social-Media-Darstellerin aktiv und schaffte es damit ins RTL-Dschungelcamp und zum Promiboxen. © Screenshot/Instagram/nasia_a

Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin aus dem rheinland-pfälzischen Mainz veröffentlichte schon kurz nach dem Aufruf die erste Frage samt ihrer Antwort.

"Hast Du eine bestimmte Lieblingsstellung im Bett?", wollte ein Fan von der 36-Jährigen wissen. Anastasiyas Erwiderung dürfte jedoch für viele überraschend sein.

Sie wählte zur Bebilderung ein Foto von einer ihrer zwei Katzen, das grau getigerte Tier liegt zusammengerollt mit halb geöffneten Augen auf einem offenbar weichen Untergrund. Dazu verfasste das Model die schriftliche Aussage: "Wenn ich schlafe und keiner nervt 😴😴😴."

In einem zweiten Absatz ist zu lesen: "Was für Antworten erhofft Ihr Euch auf so was 😹😹😹?"