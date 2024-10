Sofia Richie über Komplikationen während der Schwangerschaft: "Hatte schreckliche Angst"

In einem Podcast-Talk spricht Sophia Richie Grainge (26) offen über die Komplikationen während ihrer Schwangerschaft. © JOE SCARNICI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Am gestrigen Dienstag war die Tochter von Sänger Lionel Richie (75) zu Gast bei einem Talk für den Podcast "She MD". Gemeinsam mit ihrer Gynäkologin, die gleichzeitig die Hostess des Podcasts ist, plauderte sie über ihre Gefühlswelt während ihrer Schwangerschaft und gab dabei zu, dass in dieser Zeit nicht alles nach Plan verlief.

Bis zur 32. Schwangerschaftswoche sei für Sofia alles "normal" gewesen, verrät die 26-Jährige im Gespräch. Doch eines Morgens merkte sie, dass mit ihrem Körper etwas nicht stimmte.

Die Influencerin zögerte zunächst, einen Arzt aufzusuchen. Doch im Nachhinein stellte sich heraus, dass dies die beste Entscheidung gewesen war, denn Sofia hatte bereits aktive Wehen.

Sie wisse zwar nicht, was genau die frühen Wehen ausgelöst habe, doch ihrer Talk-Partnerin Dr. Thais Aliabadi verriet sie: "Ich hatte schreckliche Angst."

Nach einigen Tagen im Krankenhaus wurde Sofia nach Hause entlassen, bekam allerdings strenge Bettruhe verordnet. Von da an waren die folgenden sechs Wochen "eine Art Wartespiel" für sie.

In der 38. Woche wurde die Geburt von Tochter Eloise schließlich eingeleitet, laut Sofia sei diese "fantastisch" verlaufen.