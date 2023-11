Lola Weippert nach Diagnose erleichtert: "Holy Shit, was für ein Tag!"

Berlin - Moderatorin Lola Weippert (27) fällt ein Stein vom Herzen. "Ich freu' mich so sehr", sagt die Beauty unter Tränen in ihrer Story auf Instagram .

Lola Weippert (27) freut sich über das positive Ergebnis ihrer Ultraschalluntersuchung. © Screenshot/Instagram/lolaweippert (Bildmontage)

Sichtlich erleichtert und fast schon stolz hält die 27-Jährige ein Ultraschallbild in die Kamera: "Ich habe einen gutartigen Tumor, keinen bösartigen."

Die Influencerin habe geahnt, dass etwas mit ihrem Körper nicht stimme - und deshalb mit der Vermutung eines Gewächses in der Brust und Endometriose (krankhafte Wucherung der Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutterhöhle) diverse Mediziner aufgesucht.

Seit Jahren checke die 27-Jährige Frauenärztinnen in Berlin durch und habe sich mit ihren Beschwerden nie wirklich ernst genommen gefühlt.

Doch eine Ärztin im Ortsteil Charlottenburg habe Lola endlich umfassend untersucht. "Das ist das erste Mal, dass ich mich so gesehen und gehört gefühlt hab'", berichtet Lola etwas durcheinander kurz nach ihrem Besuch in der Privatpraxis.

"Habe ich gerade Privatpraxis gesagt?!", lacht Lola und hält sich die Hand vor das Gesicht. "Vielleicht hab' ich zu wenig geschlafen, oder es liegt an meiner Endometriose oder an meinen Tagen oder an der Kombination aus allem."

Ihren 627.000 Followern rät die Influencerin, mindestens einmal jährlich zur Vorsorge zu gehen.