20. Enkelkind für Silvia Wollny: Diese Tochter des TV-Stars erwartet diesmal ein Baby

Türkei - Deutschlands wohl bekannteste Großfamilie wächst weiter: Loredana Wollny (22) erwartet ihr drittes Kind. Für Mutter Silvia Wollny (61) ist es bereits das 20. Enkelkind!

Loredana Wollny (22) und ihr Mann Servet Özbek (26) erwarten ihr drittes Kind. © Bildmontage: Instagram/loredanawollny (Screenshots)

Ihr zweites Kind ist gerade einmal sechs Monate alt, doch offenbar konnten es die 22-jährige TV-Bekanntheit ("Die Wollnys") und ihr Ehemann Servet Özbek (26) gar nicht abwarten, weiteren Nachwuchs in die Welt zu setzen.

Auf ihrem Instagram-Kanal ließ Lore am Sonntag die Bombe platzen. Sie teilte ein Foto auf dem die Hände der vierköpfigen Familie und ein positiver Schwangerschaftstest zu sehen sind.

Dazu schreibt die jüngste Tochter von Matriarchin Silvia: "Mit unendlich viel Liebe und Dankbarkeit dürfen wir euch sagen: Wir erwarten unser drittes Wunder". In ihrem Beitrag macht sie außerdem deutlich, wie emotional diese Nachricht für sie ist.

"Wir sind bereits mit zwei wundervollen Kindern gesegnet und hätten nie gedacht, dass unser Herz noch einmal so voller Vorfreude schlagen kann. Doch genau das tut es", heißt es darin weiter. Und: "Wir dürfen dieses unglaubliche Wunder ein drittes Mal erleben."