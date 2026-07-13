20. Enkelkind für Silvia Wollny: Diese Tochter des TV-Stars erwartet diesmal ein Baby
Türkei - Deutschlands wohl bekannteste Großfamilie wächst weiter: Loredana Wollny (22) erwartet ihr drittes Kind. Für Mutter Silvia Wollny (61) ist es bereits das 20. Enkelkind!
Ihr zweites Kind ist gerade einmal sechs Monate alt, doch offenbar konnten es die 22-jährige TV-Bekanntheit ("Die Wollnys") und ihr Ehemann Servet Özbek (26) gar nicht abwarten, weiteren Nachwuchs in die Welt zu setzen.
Auf ihrem Instagram-Kanal ließ Lore am Sonntag die Bombe platzen. Sie teilte ein Foto auf dem die Hände der vierköpfigen Familie und ein positiver Schwangerschaftstest zu sehen sind.
Dazu schreibt die jüngste Tochter von Matriarchin Silvia: "Mit unendlich viel Liebe und Dankbarkeit dürfen wir euch sagen: Wir erwarten unser drittes Wunder". In ihrem Beitrag macht sie außerdem deutlich, wie emotional diese Nachricht für sie ist.
"Wir sind bereits mit zwei wundervollen Kindern gesegnet und hätten nie gedacht, dass unser Herz noch einmal so voller Vorfreude schlagen kann. Doch genau das tut es", heißt es darin weiter. Und: "Wir dürfen dieses unglaubliche Wunder ein drittes Mal erleben."
Baby Aria Wollny erblickte erst im Januar 2026 das Licht der Welt
Anschließend fasst Lore ihr Familienglück noch einmal zusammen und betont: "Unser Herz war nie voller. Unsere Liebe war nie größer. Und unser Glück bekommt bald einen neuen Namen". Sie und ihr Mann Servet "könnten nicht glücklicher sein".
Zum Abschluss richtet die werdende Mutter dann noch ein paar Worte an ihr ungeborenes Kind: "Baby Nummer 3 – wir sind bereit für dich." Neben Glückwünschen hagelt es unter dem Post aber auch reichlich Kritik. Der Grund: Loredana hat die schöne Verkündung sofort mit einer Werbung verknüpft.
Erst 2025 haben sich die Blondine und Servet das Jawort gegeben. Im vergangenen Jahr waren die beiden dann sogar für einige Zeit getrennt. Hinzu kam eine komplizierte Schwangerschaft, die von schweren gesundheitlichen Probleme begleitet wurde.
Zu Beginn dieses Jahres kam die kleine Aria dann aber kerngesund per Kaiserschnitt zur Welt. Jetzt darf sie sich gemeinsam mit ihrem älteren Bruder Aurelio (2) auf ein weiteres Geschwisterchen freuen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/wollnysilvia (Screenshot), Instagram/loredanawollny (Screenshots)