Enkel Nummer 19 für Mama Silvia? Loredana Wollny verkündet Baby-Hammer im Netz!

Allerdings schob die TV-Bekanntheit noch schnell eine Einschränkung hinterher und erklärte: "Alles mit der Zeit". Ihre Community traute der Aussage nicht so recht und hakte sicherheitshalber noch einmal konkret nach: "Bist du schwanger?"

Mit ihrem türkischen Freund Servet ist die 20-jährige Blondine seit März 2023 verlobt. © Bildmontage: Instagram/loredanawollny (Screenshots)

Doch wie bereits kurz zuvor hatte das Wollny-Nesthäkchen auch darauf eine eindeutige Antwort parat: "Nein!", stellte Loredana klar. Aktuell gilt ihre volle Aufmerksamkeit also weiter ihrem Söhnchen Aurelio, der im Dezember 2022 zur Welt kam.

Das Leben der jungen Familie verläuft jedoch alles andere als hürdenlos. Noch immer pendelt die 20-Jährige in regelmäßigen Abständen zwischen dem Zweitwohnsitz der Großfamilie in der Türkei und ihrem Heimatkaff Ratheim hin und her.

Ihr Verlobter kennt das legendäre Wollny-Domizil bislang nur von Fotos und Erzählungen. Der Grund: Servet hat bis heute kein Visum für eine Reise nach Deutschland erhalten, verpasste deshalb sowohl die Geburt als auch die Taufe seines Sohnes.

Eine Hochzeit würde das Visa-Problem lösen, doch dazu ist das Wollny-Küken nach eigenen Angaben "noch nicht bereit". Sie wolle mindestens "noch zwei, drei Jahre warten", machte sie in der vergangenen Staffel von "Die Wollnys" mehr als deutlich.