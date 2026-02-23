Drama bei Loredana und Servet? Baby im Krankenhaus, Wollny-Mann teilt kryptische Posts
Hückelhoven - Kriselt es etwa zwischen Loredana Wollny (21) und ihrem Ehemann Servet Özbek? Der zweifache Vater meldete sich am vergangenen Wochenende mit mehreren kryptischen Instagram-Posts – zudem nahm das Paar sämtliche gemeinsame Fotos von seinen Social-Media-Profilen. Doch nicht nur das!
Servet teilte am vergangenen Sonntag auch eine kurze Instagram-Story, in der seine vier Wochen alte Tochter Aria augenscheinlich in einem Krankenhaus-Bettchen liegt, während sie einen Zugang in ihrer kleinen Hand hat.
Dazu wählte der Wollny-Ehemann kryptische Worte: "Du bist meine Prinzessin. Ich werde diejenigen, die dir das angetan haben, zur Rechenschaft ziehen", schrieb er zu der Story, ohne jedoch zu erklären, was vorgefallen war und ob es der Kleinen gut geht.
Loredana äußerte sich bislang mit keinem Wort zu einem möglichen Vorfall - dafür teilte Servet allerdings weitere Storys, die Klärungsbedarf schaffen.
So hatte der gebürtige Türke auch eine Story gepostet, in der er Söhnchen Aurelio (3) versprach, "sein Bestes für ihn zu geben", während er weiter schrieb: "Ich vermisse deine Stimme, ich vermisse deinen Geruch, ich vermisse dein Lachen, ich vermisse es, mit dir zu spielen. Papa hat dich sehr vermisst mein Sohn". Dazu teilte er zudem mehrere Aufnahmen des Dreijährigen.
Bei seinen mehr als 100.000 Instagram-Fans warfen die Posts natürlich unzählige Fragen auf: Sind Lore und Servet etwa getrennt? Warum musste die kleine Aria ins Krankenhaus? Ist Servet zurzeit gar nicht mehr in Deutschland bei seinen Liebsten?
Servet Özbek verspricht Fans: "Wir werden über alles reden"
Zunächst beantwortete der zweifache Vater keine davon, versprach seinen Anhängern aber in einer weiteren Story: "Wir werden über alles reden Leute." Dazu teilte er ein Bild, das offensichtlich aus dem Flugzeug heraus aufgenommen worden war.
Unter den Fans brachen derweil bereits hitzige Diskussionen aus, dass wohl etwas im Hause Wollny vorgefallen sein müsse, was Servet aber weder bestätigte noch dementierte. Stattdessen meldete er sich mit einem letzten Post bei seiner Community, der weitere Fragen aufwarf. "Ihr Lieben, ich habe mit diesen 3 Leuten keine Probleme: Loredana, Sarah-Jane und Lavinia."
Was wirklich hinter den Storys von Lores Ehemann steckt, bleibt vorerst unklar.
Servet und Loredana hatte sich erst im vergangenen April das Jawort gegeben, anschließend mehrere Monate dafür gekämpft, auch im heimischen Hückelhoven als Familie zusammen leben zu können, nachdem Servet offenbar längere Zeit die Einreise nach Deutschland verwehrt worden war. Als der Türke dann aber doch zu seiner Familie nach Deutschland fliegen durfte, hatten sich die vier umso glücklicher gezeigt - bis jetzt.
Und Lore? Die Zweifach-Mama hielt sich bislang bedeckt, kommentierte die Storys ihres Ehemanns vorerst nicht, während am Montagmorgen dann plötzlich sämtliche Posts wieder von Servets Kanals verschwunden waren.
