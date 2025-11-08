Verzweiflung bei Loredana Wollny: Bundeskanzler Friedrich Merz soll ihr jetzt helfen

Hückelhoven - Das Drama um Loredana Wollny (22) nimmt einfach kein Ende. Mit Kind im Bauch und total verzweifelt hat die Tochter von Mama Silvia (60) sogar unter anderem den Bundeskanzler kontaktiert!

Unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz sollte die Rettung in letzter Not sein. © Marcus Brandt/dpa

Die 22-Jährige sitzt aktuell hochschwanger daheim in Deutschland, während Ehemann Servet (25) mit Sohnemann Aurelio (2) in der Türkei "festsitzt".

Wie "Lore" schon erklärt hatte, wird ihrer besseren Hälfte die Einreise auf deutschen Boden verwehrt - der gebürtige Türke erhält kein Visum von den deutschen Behörden.

Völlig verzweifelt sah es das Wollny-Küken deshalb als letzten Ausweg, Bundeskanzler Friedrich Merz (69) und Vorgänger Olaf Scholz (67) zu kontaktieren, um Hilfe für ihren Mann zu bekommen. "Aus purer Verzweiflung habe ich sogar Friedrich Merz und Olaf Scholz versucht zu erreichen. In der Hoffnung, dass vielleicht irgendjemand mal hinschaut."

Die beiden Spitzen-Politiker halten sich bislang aber ziemlich zurück.