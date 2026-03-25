Ehe-Drama bei Loredana Wollny und Servet: Jetzt bestätigt sie die Trennungsgerüchte

Türkei - Gerüchte, Indizien und Spekulationen gab es zuletzt immer wieder, jetzt herrscht Gewissheit: Loredana Wollny (22) und ihr Ehemann Servet Özbek waren tatsächlich getrennt!

Loredana Wollny (22) und Ehemann Servet Özbek (25) haben den Kontakt zu Deutschlands wohl bekanntester Großfamilie abgebrochen. © Instagram/loredanawollny (Screenshot)

Auf Instagram war kürzlich zu beobachten, wie die Eltern zweier Kinder sich gegenseitig entfolgten und alle Pärchenfotos von ihrem Profil entfernten. In der heutigen Zeit ist dies meist der erste öffentliche Vorbote eines existenziellen Mega-Beefs.

Und tatsächlich: In einem Live-Video auf TikTok bestätigte die jüngste Tochter von Silvia Wollny (61) jetzt, dass sie ihrem Ehemann vor einigen Wochen wahrhaftig den Laufpass gegeben und die Beziehung zu ihm temporär beendet hatte.

Auslöser für den Liebes-Eklat sollen Servets Reisepläne gewesen sein. "Ich habe dir gesagt, wenn du in den Flieger steigst, sind wir getrennt, und das war dann unsere Trennung", offenbarte die Blondine in ihrem Online-Statement.

Ergänzend schob "Lore" dann noch hinterher: "Aber am Ende des Tages haben wir beide in der Situation einfach Fehler gemacht." Servet bestätigte die Umstände: "Wir haben uns kurz getrennt, wir waren zwei Tage getrennt", so der gebürtige Türke.

Vielsagend merkte er dann aber noch an, dass sich andere "von Herzen gewünscht" hätten, dass die beiden für den Rest ihres Lebens nicht mehr zueinanderfinden würden, "dass unsere Familie komplett kaputtgeht".