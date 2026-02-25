Drama bei Loredana und Servet? Baby im Krankenhaus, Wollny-Mann teilt kryptische Posts

Hückelhoven - Kriselt es etwa zwischen Loredana Wollny (21) und ihrem Ehemann Servet Özbek? Der zweifache Vater meldete sich am vergangenen Wochenende mit mehreren kryptischen Instagram-Posts – zudem nahm das Paar sämtliche gemeinsame Fotos von seinen Social-Media-Profilen. Doch nicht nur das!

Loredana Wollny (21) und ihr Ehemann Servet Özbek haben zwei gemeinsame Kinder. (Archivfoto) © Instagram/servetozbekkk

Servet teilte am vergangenen Sonntag auch eine kurze Instagram-Story, in der seine vier Wochen alte Tochter Aria augenscheinlich in einem Krankenhaus-Bettchen liegt, während sie einen Zugang in ihrer kleinen Hand hat.

Dazu wählte der Wollny-Ehemann kryptische Worte: "Du bist meine Prinzessin. Ich werde diejenigen, die dir das angetan haben, zur Rechenschaft ziehen", schrieb er zu der Story, ohne jedoch zu erklären, was vorgefallen war und ob es der Kleinen gut geht.

Loredana äußerte sich bislang mit keinem Wort zu einem möglichen Vorfall - dafür teilte Servet allerdings weitere Storys, die Klärungsbedarf schaffen.

So hatte der gebürtige Türke auch eine Story gepostet, in der er Söhnchen Aurelio (3) versprach, "sein Bestes für ihn zu geben", während er weiter schrieb: "Ich vermisse deine Stimme, ich vermisse deinen Geruch, ich vermisse dein Lachen, ich vermisse es, mit dir zu spielen. Papa hat dich sehr vermisst mein Sohn". Dazu teilte er zudem mehrere Aufnahmen des Dreijährigen.

Bei seinen mehr als 100.000 Instagram-Fans warfen die Posts natürlich unzählige Fragen auf: Sind Lore und Servet etwa getrennt? Warum musste die kleine Aria ins Krankenhaus? Ist Servet zurzeit gar nicht mehr in Deutschland bei seinen Liebsten?