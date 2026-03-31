Loredana legt im Wollny-Zoff nach - Ehemann Servet mit üblen Vorwürfen

Türkei - Die Streitigkeiten bei der TV-Familie Wollny sind wie ein Fass ohne Boden. Denn jetzt hat Nesthäkchen Loredana (22) weiter nachgelegt - und auch ihr Ehemann Servet teilt noch mal aus.

Loredana Wollny (22) sorgt mit einem kryptischen Post mal wieder für Aufregung. © Bildmontage: Instagram/loredanawollny (Screenshots)

"Und plötzlich ist alles vorbei. Das Leben, das einst so perfekt erschien, zerbricht in tausend Stücke", schreibt die zweifache Mama in ihrem neuesten Instagram-Beitrag.

Weiter spricht sie davon, dass "wahre Gesichter ans Licht" kommen, Masken fallen und man am Ende alleine da stehe.

Zwar nennt die jüngste Tochter von Familienoberhaupt Silvia Wollny (61) keine Namen, doch dass sie ihre Familie meint, dürfte anhand der weiteren Aussage klar sein.

"Sie stehen dir gegenüber, mit ihren Unwahrheiten, mit ihren Geschichten, mit all den Menschen, die ihnen glauben. Doch du kennst die Wahrheit", so Loredana, die diejenige sei, die lernen müsse, damit zu leben.

"Du musst lernen zu verstehen, dass es dir ohne genau diese Menschen besser geht. Dass du erst ohne sie beginnst, das Leben wirklich kennenzulernen", macht die 22-Jährige klar.

Es seien "genau diese Menschen" gewesen, die ihr immer wieder eingeredet hätten, dass sie es alleine nicht schaffe und dass sie sie brauche. "Doch die Wahrheit ist: Du hast sie nie gebraucht", verdeutlicht Loredana.