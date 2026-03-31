Loredana legt im Wollny-Zoff nach - Ehemann Servet mit üblen Vorwürfen
Türkei - Die Streitigkeiten bei der TV-Familie Wollny sind wie ein Fass ohne Boden. Denn jetzt hat Nesthäkchen Loredana (22) weiter nachgelegt - und auch ihr Ehemann Servet teilt noch mal aus.
"Und plötzlich ist alles vorbei. Das Leben, das einst so perfekt erschien, zerbricht in tausend Stücke", schreibt die zweifache Mama in ihrem neuesten Instagram-Beitrag.
Weiter spricht sie davon, dass "wahre Gesichter ans Licht" kommen, Masken fallen und man am Ende alleine da stehe.
Zwar nennt die jüngste Tochter von Familienoberhaupt Silvia Wollny (61) keine Namen, doch dass sie ihre Familie meint, dürfte anhand der weiteren Aussage klar sein.
"Sie stehen dir gegenüber, mit ihren Unwahrheiten, mit ihren Geschichten, mit all den Menschen, die ihnen glauben. Doch du kennst die Wahrheit", so Loredana, die diejenige sei, die lernen müsse, damit zu leben.
"Du musst lernen zu verstehen, dass es dir ohne genau diese Menschen besser geht. Dass du erst ohne sie beginnst, das Leben wirklich kennenzulernen", macht die 22-Jährige klar.
Es seien "genau diese Menschen" gewesen, die ihr immer wieder eingeredet hätten, dass sie es alleine nicht schaffe und dass sie sie brauche. "Doch die Wahrheit ist: Du hast sie nie gebraucht", verdeutlicht Loredana.
Loredana Wollny: Ehemann Servet erhebt schwere Vorwürfe gegen Familienmitglied
Es sei für sie ein schmerzhafter Moment gewesen, als sie versucht habe zu verstehen, "wie Menschen so etwas tun können. Menschen, für die du alles gegeben hast. Für die du dich jahrelang aufgeopfert hast."
Inzwischen habe sie auch verstanden, dass ihr Weg nicht mit diesen Menschen weitergehen könne und "dass dein Weg mit denen ist, die dich wirklich sehen. Die dich schätzen. Die dich lieben", erklärt die TV-Bekanntheit.
Während sich alles verändert, gebe es aber einen festen Halt: "Deine kleine Familie. Deine Kinder und dein Ehemann."
Und genau jener hat mit einigen Aussagen ebenfalls noch mal nachgelegt. Denn in einer Instagram-Story spricht Servet über den eigentlichen Auslöser der Wollny-Eskalation.
Demnach sei die gemeinsame Tochter Aria bereits im Alter von nur drei Wochen schwer erkrankt. Das Neugeborene habe an Influenza und massiven Atemproblemen gelitten.
Doch der eigentliche Vorwurf: Ein Familienmitglied soll sich nicht an grundlegende Vorsichtsmaßnahmen gehalten haben. Statt Rücksicht zu nehmen, hätten angeblich Dreharbeiten im Vordergrund gestanden.
Titelfoto: Instagram/loredanawollny (Screenshot)