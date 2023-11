Loredana Wollny völlig verändert: SO sieht die Jung-Mama nicht mehr aus!

Türkei - Nanu, was ist denn mit Loredana Wollny (19) passiert? Die 19-Jährige wagte jüngst eine Typveränderung und zeigte sich am Mittwoch in einem völlig neuen Look.

Umso mehr dürften die treuen Anhänger der Wollny-Tochter sich gefreut haben, als Lore ihren Fans am Mittwoch dann doch einen kleinen Einblick gewährte - und der dürfte den einen oder anderen ziemlich überrascht haben!

"Was bist du für eine Mutter? Schäm dich!", hatte die Followerin unter anderem gewettert, woraufhin Loredana ihren Fans erklärte, dass sie genau wegen derartiger Nachrichten nichts mehr von ihrem Alltag preisgeben wolle. "Ich möchte mir so etwas Gemeines und Unhöfliches einfach sparen", hatte die Jung-Mama betont.

So hatte Lore erst Mitte November ein unschönes Beispiel geteilt und eine Nachricht veröffentlicht, in der eine Userin die TV-Bekanntheit (" Die Wollnys ") indirekt als schlechte Mama kritisiert hatte.

Seit einigen Wochen meldet sich Loredana ziemlich unregelmäßig bei ihren rund 440.000 Instagram-Fans, was vor allem daran liegen dürfte, dass die junge Mama sich zuletzt immer wieder mit fiesen Nachrichten auseinandersetzen musste, die in ihr Instagram-Postfach geflattert waren.

Loredanas blondes Haar ist kürzlich einer dunkelbraunen Wallemähne gewichen. © Instagram/loredanawollny (Screenshot)

So hatte Lore am Mittwochvormittag ein Foto in ihrer Story veröffentlicht, auf dem sie sich vor dem heimischen Badezimmerspiegel abgelichtet hatte und ihren Followern einen "Guten Morgen" wünschte - eigentlich nichts Besonderes für die Influencerin.



Was dabei allerdings sofort ins Auge stach, war die neue Frisur der 19-Jährigen, denn ihre zuvor lange blonde Mähne erstrahlte plötzlich in einem satten Braun - ein Look, der Lore ausgezeichnet stand!

So schien sich auch die Wollny-Tochter selbst ziemlich wohl mit der Typveränderung zu fühlen, versah den Post mit einem roten Herz und schaute zudem neckisch in die Kamera.