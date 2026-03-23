Neues Vorwurf-Statement lässt aufhorchen: Loredana Wollny macht trauriges Kindheits-Geständnis

Hückelhoven/Türkei - Zwischen Loredana Wollny (22) und ihrer Familie herrscht zurzeit offenbar Eiszeit: Mit einem knappen Statement bei Instagram ließ die jüngste Wollny-Tochter am vergangenen Wochenende erneut aufhorchen.

Mit Ehemann Servet ist Loredana Wollny (22) seit April 2025 verheiratet. © Instagram/loredanawollny

Nachdem Loredanas Ehemann Servet Özbek schon vor einigen Tagen öffentlich mit der Familie seiner Frau gebrochen und schwere Vorwürfe an Familienoberhaupt Silvia Wollny (61) erhoben hatte, legt nun auch die 22-Jährige selbst nach.

Auf ihrem Instagram-Kanal meldete sich Lore am Sonntag nämlich mit einem Beitrag, der bei eingefleischten Wollny-Fans für Stirnrunzeln sorgen dürfte.

"Auch wenn mir von klein auf immer wieder gesagt wurde, dass ich alleine nichts schaffen würde, glaube ich heute umso mehr daran, dass wir gemeinsam alles schaffen können", schrieb die zweifache Mutter zu einem Foto, das sie in ihrer Story geteilt hatte und auf dem neben Loredana selbst auch ihr Mann samt Söhnchen Aurelio (3) zu sehen war.

An wen die 22-Jährige den Vorwurf konkret gerichtet hatte, blieb vorerst unbeantwortet, bezeichnend ist allerdings, dass Lore schon vor einigen Tagen sämtlichen Mitgliedern ihrer berühmten Großfamilie bei Instagram entfolgt ist - inklusive Mama Silvia.