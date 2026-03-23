Plötzlicher Tod der Action-Legende (†86): Das war Chuck Norris' liebster Chuck-Norris-Witz
Hawaii/Los Angeles - Chuck Norris ist nicht tot, der Tod ist Chuck Norris. Wie am Freitag bekannt wurde, ist Action-Star Chuck Norris (†86) Donnerstagmorgen in einem Krankenhaus auf Hawaii verstorben. Neben seiner Karriere und seinem nicht immer unumstrittenen politischen Engagement werden vor allem die legendären "Fakten" über ihn unvergessen bleiben.
2005 verbreiteten sich die "Chuck Norris Facts" (im Deutschen "Chuck-Norris-Witze") in Internetforen und -Chats wie ein Lauffeuer.
Nachdem die Späße zunächst auf Vin Diesel (58) gedichtet worden waren, fiel den Usern auf, dass sie viel besser zu Norris passen würden. Auch Late-Night-Host Conan O’Brien (62) dürfte mit Witzen über den Kampfkünstler in seiner Show (hauptsächlich zu dessen Rolle in "Walker, Texas Ranger") Anteil an der Entwicklung der Norris-Sprüche gehabt haben.
Norris selbst konnte mit den Späßen zunächst wenig anfangen, wurde über Monate und Jahre allerdings warm mit ihnen - und fühlte sich schließlich von den meisten Sprüchen geschmeichelt. In "The Expendables 2" spielte er 2012 schließlich sogar eine Art personifizierten Chuck-Norris-Witz.
Laut eigener Aussage hatte es ihm ein Spruch besonders angetan: "Chuck Norris sollte ein Gesicht auf dem Mount Rushmore bekommen, aber der Granit war nicht hart genug für seinen Bart."
Die besten Chuck-Norris-Witze aller Zeiten
Über die Jahre wurden Hunderte, wenn nicht gar Tausende dieser "Chuck Norris Facts" ersponnen. "Chuck Norris wurde einmal von einer Königskobra gebissen. Nach fünf Tagen qualvoller Schmerzen ist die Kobra gestorben" zählt bei vielen Fans zu den Favoriten - auch in "The Expendables 2" wurde auf den Spruch angespielt.
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Auch im Netz machten die "Chuck Norris Facts" direkt nach Bekanntwerden seines Ablebens erneut die Runde. Eine besondere Art der Anteilnahme, die den "Die Todeskralle schlägt wieder zu"-Star sicherlich stolz gemacht hätte.
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