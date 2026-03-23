Plötzlicher Tod der Action-Legende (†86): Das war Chuck Norris' liebster Chuck-Norris-Witz

Hawaii/Los Angeles - Chuck Norris ist nicht tot, der Tod ist Chuck Norris. Wie am Freitag bekannt wurde, ist Action-Star Chuck Norris (†86) Donnerstagmorgen in einem Krankenhaus auf Hawaii verstorben. Neben seiner Karriere und seinem nicht immer unumstrittenen politischen Engagement werden vor allem die legendären "Fakten" über ihn unvergessen bleiben.

Chuck Norris (†86) starb in einem Krankenhaus auf Hawaii. (Archivbild) © JERRY MARKLAND / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

2005 verbreiteten sich die "Chuck Norris Facts" (im Deutschen "Chuck-Norris-Witze") in Internetforen und -Chats wie ein Lauffeuer.

Nachdem die Späße zunächst auf Vin Diesel (58) gedichtet worden waren, fiel den Usern auf, dass sie viel besser zu Norris passen würden. Auch Late-Night-Host Conan O’Brien (62) dürfte mit Witzen über den Kampfkünstler in seiner Show (hauptsächlich zu dessen Rolle in "Walker, Texas Ranger") Anteil an der Entwicklung der Norris-Sprüche gehabt haben.

Norris selbst konnte mit den Späßen zunächst wenig anfangen, wurde über Monate und Jahre allerdings warm mit ihnen - und fühlte sich schließlich von den meisten Sprüchen geschmeichelt. In "The Expendables 2" spielte er 2012 schließlich sogar eine Art personifizierten Chuck-Norris-Witz.

Laut eigener Aussage hatte es ihm ein Spruch besonders angetan: "Chuck Norris sollte ein Gesicht auf dem Mount Rushmore bekommen, aber der Granit war nicht hart genug für seinen Bart."