Loredana Wollny im absoluten Mutterglück: Zweites Baby ist da

Hückelhoven - Endlich halten Loredana Wollny (21) und ihr Ehemann Servet ihr zweites Baby in den Armen: Das Paar ist zum zweiten Mal Eltern geworden.

Servet und Loredana (21) sind zum zweiten Mal Eltern geworden. © Instagram/loredanawollny

Das verriet Loredana am Dienstag auf ihrem Instagram-Kanal und teilte dazu auch einen Schnappschuss mit ihren mehr als 450.000 Followern, auf dem die Hand des Babys zu sehen ist.

"Nach all den Monaten des Wartens, Hoffens, Bangens und Träumens bist du nun endlich da", schrieb die frisch gebackene Zweifach-Mama zu dem Beitrag, der innerhalb kürzester Zeit über 24.000 Likes generierte. In der Kommentarspalte wurden die jungen Eltern unterdessen mit Glückwünschen überhäuft.

Das Geschlechts ihres zweiten Sprösslings verrieten Lore und Servet noch nicht. Auch der Name blieb bislang ein Geheimnis.

Mit Sohnemann Aurelio, der am 20. Dezember seinen dritten Geburtstag gefeiert hat, ist die Familie nun zu viert - und überglücklich!