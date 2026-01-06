Loredana Wollny im absoluten Mutterglück: Zweites Baby ist da
Hückelhoven - Endlich halten Loredana Wollny (21) und ihr Ehemann Servet ihr zweites Baby in den Armen: Das Paar ist zum zweiten Mal Eltern geworden.
Das verriet Loredana am Dienstag auf ihrem Instagram-Kanal und teilte dazu auch einen Schnappschuss mit ihren mehr als 450.000 Followern, auf dem die Hand des Babys zu sehen ist.
"Nach all den Monaten des Wartens, Hoffens, Bangens und Träumens bist du nun endlich da", schrieb die frisch gebackene Zweifach-Mama zu dem Beitrag, der innerhalb kürzester Zeit über 24.000 Likes generierte. In der Kommentarspalte wurden die jungen Eltern unterdessen mit Glückwünschen überhäuft.
Das Geschlechts ihres zweiten Sprösslings verrieten Lore und Servet noch nicht. Auch der Name blieb bislang ein Geheimnis.
Mit Sohnemann Aurelio, der am 20. Dezember seinen dritten Geburtstag gefeiert hat, ist die Familie nun zu viert - und überglücklich!
Loredana Wollny durchlebte Risiko-Schwangerschaft
Dass ihr zweites Kind nun das Licht der Welt erblickt hat, dürfte für Lore und ihren Ehemann eine riesige Erleichterung sein, denn die zweite Schwangerschaft der jüngsten Wollny-Tochter war alles andere als unkompliziert verlaufen.
Wie Lore bereits vor einigen Wochen verraten hatte, kämpfte sie mit einigen "Komplikationen und Blutungen", die das junge Paar zeitweise in große Sorge versetzt hatten.
Dass der kleine Neuzuwachs nun gesund und munter zur Großfamilie dazugestoßen ist, sorgt daher auch bei Loredanas Schwestern für große Freude.
"Wir freuen uns sehr für euch", schrieb beispielsweise ihre ältere Schwester Sarafina (30) in ihrer Instagram-Story. Auch Familienoberhaupt Silvia Wollny (60) ließ es sich natürlich nicht nehmen, ihrem Nesthäkchen zur Geburt zu gratulieren. Die 60-Jährige ist damit nun stolze 19-fache Oma!
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/loredanawollny