Promi-Tochter outet sich als lesbisch: "Freudige neue Ära"

Louisa Jacobson Gummer (33) liebt eine Frau. © FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES VIA AFP

Die jüngste Tochter von Hollywood-Star Meryl Streep (75) hat sich am Wochenende ganz selbstbewusst auf Instagram als queer geoutet.

"Gesegnet, in die freudige neue Ära der lesbischen Mode einzutreten", schrieb Jacobson Gummer und fügte einige Emojis, unter anderem eine Regenbogenflagge hinzu.

Gleichzeitig offenbarte die Schauspielerin, die im Fernsehfilm "Gone Hollywood" (2019) mitspielte und seit 2022 für die HBO-Serie "The Gilded Age" vor der Kamera steht, ihre Beziehung zu ihrer Lebensgefährtin der Produzentin Anna Blundell.

Beide posieren gemeinsam auf einem Selfie mit rötlichem Filter. Wie lange das Paar schon zusammen durchs Leben geht, ist allerdings unklar. Ein gemeinsames Bild tauchte jedoch schon im Dezember 2023 auf Blundells Instagram-Profil auf, unter dem Jacobson mit einer Abkürzung für "I Love You So Much" (zu Deutsch: "Ich liebe dich so sehr") kommentierte.

Ende Mai postete die Produzentin ein Foto von sich, auf dem sie bei einer Veranstaltung breit in die Kamera grinst. Dazu schrieb sie: "Das Leben ist so schön und cool und ich bin die Glücklichste." Eine Anspielung auf die Beziehung zu Jacobson?