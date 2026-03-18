"Love Island"-Siegerin Stella über ihre Playboy-Fotos: "Nicht als Einladung gemeint"

München/Frankfurt am Main - Deutliche Worte! "Ich habe selbstbestimmt entschieden, meinen Körper so zu präsentieren - und das ist nicht als Einladung gemeint, mich zu sexualisieren oder mich auf ein Objekt zu reduzieren", betonte "Love Island"-Siegerin Stella Stegmann , als sie auf Instagram über ihren Auftritt im "Playboy" sprach.

Stella Stegmann (28) war 2024 die erste bisexuelle "Bachelorette", 2025 siegte sie bei "Love Island VIP". Sie definiert sich selbst als Feministin. © Screenshot/Instagram/stella_tiana

Die 28-Jährige war Playmate des Jahres 2020.

Ein Nutzerkommentar zu einem ihrer Reels war der Anlass für das Statement der in Frankfurt am Main geborenen Wahl-Münchenerin, denn dieser sei ein "so gutes Beispiel, wie Menschen heutzutage leider noch denken".

Der Verfasser des Kommentars hatte die Auffassung vertreten, dass Stella sich selbst sexualisiert habe, als sie sich nackt im Playboy präsentierte.

"Sexualisierung passiert nicht dadurch, dass jemand seinen Körper zeigt, sondern dadurch, wie andere ihn betrachten und kommentieren", erklärte die 28-Jährige in einer Story vom Dienstagabend.

Für sie seien ihre Playboy-Bilder etwa "einfach nur ästhetische Fotos".