Luca Hänni sorgt für Paukenschlag: Sänger zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück!

Luca Hänni (30) wird eine Instagram-Pause einlegen. © Instagram/lucahaenni1 (Screenshot)

Der Grund: Für den Schweizer stehe nun erst mal "Papa-Time" auf dem Programm. Daher entschuldigt sich der 30-Jährige bei seinen Fans. "Wenn ihr also mal einige Tage nichts von mir hört, bin ich wahrscheinlich grad am Kuscheln, am Lachen, am Genießen oder am Windelnwechseln", verrät Luca seinen rund 380.000 Anhängern auf Instagram.

Da seine Gattin Christina (34) in Kürze bei "Let's Dance" das Tanzbein schwingen wird, habe sie gemeinsam mit dem ehemaligen DSDS-Sieger beschlossen, dass sie zusammen einen "gesunden Weg" für die Familie finden wollen.

Diesen könne sie aber erst finden, wenn Christina weiß, mit welchem Promi sie demnächst bei der beliebten RTL-Tanzshow über das Parkett fliegen wird.

Das entscheidet sich am 21. Februar, wenn die Kennenlernshow der 18. Staffel stattfindet.