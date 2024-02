Influencerin Louisa Dellert sattelt um: "Ich möchte gerne wieder etwas offline machen"

"Ich habe einfach keinen Bock mehr auf Berlin und dieses ganze sehen und gesehen werden. Ich möchte in Braunschweig beruflich nochmal neu anfangen mit etwas, was in erster Linie nichts mit Social Media zu tun hat."

Mit ihrer Zeit in Berlin verbinde sie neben tollen Menschen auch volle Terminkalender, Stress, Druck, Tränen, ihren Burnout und den finanziellen Druck durch die hohen Mieten in der Hauptstadt.

Mit Freund Markus zieht die Influencerin in ihre Heimat Braunschweig. © Screenshot/Instagram/louisadellert

"Ich möchte gerne wieder etwas offline machen, was Menschen eine Freude macht", erklärte die 34-Jährige ihre Zukunftspläne. "Das habe ich damals, bevor ich auf Instagram angefangen habe, auch gemacht und es war einfach immer schön."

Von Instagram verabschieden werde sie sich aber nicht.

Vergangenes Jahr habe sie nach ihrem Burnout und bevor sie in eine Depression gerutscht sei zwei Ausbildungen gemacht.

Eine zur Kursleiterin fürs Waldbaden und eine Onlineweiterbildung zur IHK-zertifizierten Fachkraft für Stressmanagement. "Und danach ging gar nichts mehr beruflich und privat."

Nun wolle sie langsam im Rahmen ihrer Möglichkeiten einige Dinge verändern. "All das, was ich euch erzähle, ist eine Vision, ein Wunsch, den ich habe. Was ich davon wirklich umsetzten kann, weiß ich nicht, weil es so schwierig ist, etwas zu planen oder konzentriert an etwas zu arbeiten." Das könne sie aktuell nicht.

Wie ihre Vision konkret aussehen könnte, könne sie noch nicht sagen.