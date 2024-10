Auftritt von Luke Mockridge sorgt für Diskussionen: Bürgermeisterin schaltet sich ein!

Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (61, parteilos) distanziert sich von den Äußerungen Mockridges. (Archivbild) © Max Patzig

Viele Personen, Firmen und Veranstaltungsorte haben sich von den vergangenen Äußerungen des Komikers distanziert und die Arbeit mit ihm eingestellt.

Im September wurden seine Worte mit Bezug auf die Paralympics, die er in einem Podcast wählte, heftig diskutiert und standen tagelang in der Kritik. Worte, wie: "Es gibt Menschen ohne Beine und Arme, die wirft man in ein Becken - und wer als Letzter ertrinkt, der hat halt gewonnen."

Am morgigen Freitag macht der 35-Jährige mit seinem Programm "Funny Times" im Magdeburger AMO Kulturhaus Halt. Weil der Vermieter des Veranstaltungsortes den Aufritt des Künstlers nicht widerspricht und weiterhin Karten verkauft werden, wird auch hier diskutiert.

Zuvor hatten Veranstalter und Städte wie Mainz (Rheinland-Pfalz), Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen) und auch Hanau (Hessen) die Shows abgesagt und das Erscheinen Mockridges als "unerwünscht" betitelt.

Warum aber findet die Veranstaltung in Magdeburg nach wie vor statt?