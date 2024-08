Drei Jahre nach Vorwürfen: Luke Mockridge mit TV-Comeback

Köln - Comedian Luke Mockridge (35) wird nach längerer Pause im September bei seinem angestammten Sender SAT1 sein Comeback als Moderator geben. Der 35-Jährige wird durch die Quiz-Show "Was ist in der Box?" führen.

Wird am 12. September das erste Mal nach seiner TV-Pause wieder eine Sendung moderieren: Comedian Luke Mockridge (35). © Henning Kaiser/dpa

Das hat der Sender nun offiziell bestätigt. Mockridge wird in der Sendung, die am 12. September erstmals ausgestrahlt wird, als Moderator fungieren.

Für Mockridge ist es so etwas wie das Comeback nach einer längeren TV-Auszeit. Seine ehemalige Partnerin, Podcasterin Ines Anioli (37), hatte dem deutschlandweit bekannten Komiker im September 2021 vorgeworfen sie vergewaltigt zu haben.

Bewiesen werden konnte das nicht. Die Staatsanwaltschaft Köln stellte ein entsprechendes Verfahren kurze Zeit später ein. Mockridge hatte in einem Interview mit dem "Stern" jedoch eingeräumt, Frauen nicht immer angemessen behandelt zu haben. Die Vorwürfe, er hätte seine damalige Freundin vergewaltigt, wies er aber entschieden zurück.

Danach ging Mockridge auf Publikumsabstand. 2022 startete er zwar eine Bühnentour, im TV war er aber so gut wie nicht zu sehen. Das hatte auch damit zu tun, dass er sich zwischenzeitlich wegen des öffentlichen Drucks in psychiatrische Behandlung begeben hatte.

Nun will er mit dem TV-Quiz "Was ist in der Box?" wieder durchstarten. Der Sender sieht darin offenbar kein Problem, hatte schon kurz nach dem eingestellten Ermittlungsverfahren mitgeteilt: "Einen Menschen aufgrund von Gerüchten in den sozialen Netzwerken an den Pranger zu stellen, ist eine moderne Form der Lynchjustiz. Das entspricht nicht unserem Rechtsverständnis."