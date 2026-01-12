Liebesglück perfekt? Luke Mockridge soll "Ja" gesagt haben

Düsseldorf - Hat Luke Mockridge endlich sein Liebesglück gefunden? Der 36-Jährige soll "Ja" gesagt und seine Freundin geheiratet haben.

Luke Mockridge (36) soll seine Freundin Jenny (38) heimlich geheiratet haben. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Das zumindest will "BILD" erfahren haben. Demnach sollen sich Luke und seine Freundin Jenny (38) bereits im Sommer ganz still und leise das Jawort gegeben haben.

Angeblich soll die intime Trauungszeremonie im August - während der zwölfmonatigen Auszeit des Komikers - in Kanada stattgefunden haben.

Auch seine Eltern, "Lindenstraße"-Star Bill Mockridge (78) und Margie Kinsky-Mockridge (67), sollen der Trauung beigewohnt haben.

"Luke und Jenny tun sich gegenseitig so unglaublich gut", soll ein enger Freund des 36-Jährigen gegenüber "BILD" gesagt und auch die Hochzeit bestätigt haben.

"Ein absolutes Traumpaar. Ich habe die beiden noch nie so glücklich gesehen", führt der Bekannte weiter aus.

Vor einigen Wochen soll Luke sogar selbst einen Hinweis auf seine Hochzeit gegeben haben. Demnach habe er sich bei einem seiner Auftritte im Rotterdamer "Club Haug" auf der Bühne verplappert.