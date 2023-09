Luke Mockridge schießt gegen "Handgranate" Ines Anioli: So toxisch war ihre Beziehung

Luke Mockridge (34) ist nach einer längeren Medienpause ins Rampenlicht zurückgekehrt. © Axel Heimken/dpa

"Private Sachen haben in der Öffentlichkeit nichts zu suchen." So lautete der Grundsatz von Mockridge, wie er selber im Podcast "Hätte ich das mal früher gewusst" von seiner guten Freundin Joyce Ilg (39) und "Chris Halb12" erzählt.

Trotzdem entstand aus der Beziehung mit Ines Anioli, die anderthalb Jahre hielt, eine mediale Schlammschlacht. Nicht zuletzt, weil die Podcasterin Mockridge wegen einer mutmaßlichen Vergewaltigung anzeigte.

Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren zwar nach monatelanger Prüfung 2020 ein, die öffentlichen sowie privaten Folgen für Mockridge (und auch für Anioli) waren jedoch schwerwiegend.

Der Comedy-Star musste sogar in eine Nervenklinik zwangseingewiesen werden, wie er im Podcast offenbart. Er habe "drei Monate in der Klinik verbracht. (...) Du kommst in einen geschützten Raum, weil das alles dann sehr konkret … und in einen Bereich ging, in dem ich geschützt werden musste."

Rückblickend nehme er aus der schweren Zeit ein großes Learning mit: "Dass das, was online passiert, nicht der Realität da draußen entspricht." Er habe viel sein eigenes Verhalten hinterfragt - und eben auch seine frühere Beziehung mit Ines Anioli.