Überraschendes Comeback: Luke Mockridge geht mit neuem Format auf Sendung

Köln - Comedian Luke Mockridge (36) ist zurück! Eineinhalb Jahre nach seinem Paralympics-Skandal hat sich der ehemalige TV-Star mit einem neuen Format zurückgemeldet.

In seinem neuen YouTube-Format will Luke Mockridge in erster Linie durch engen Kontakt zur Community herausstechen. © Screenshot/YouTube/ToGo Show - mit Luke

Braun gebrannt, etwas muskulöser und mit markant lockiger Mähne - so hat sich der 36-Jährige am Donnerstag erstmals in seinem neuen Format "ToGo Show - mit Luke" seiner Community präsentiert.

Anders als in den vergangenen Jahren steht der Comedian diesmal aber nicht mehr vor der TV-Kamera. Denn: Ab sofort geht Luke auf YouTube auf Sendung!

"Hallo und herzlich Willkommen zur ToGo-Show, dem Pizza-Lieferdienst unter den Late-Night-Shows, wo ihr der Produzent seid", heißt es zum Start seines ersten Videos, das der Bonner seinen 1,6 Millionen Fans auf YouTube vorlegt.

Statt starres lineares Fernsehen setzt der in den letzten Jahren stark in die Kritik geratene Bühnenkomiker auf die Interaktion mit seinen Anhängern.

Die sollen ihm künftig nämlich die Themen zur jeweiligen Sendung vorgeben und ihm die passende Bühne für eine spontan aus dem Hut gezauberte Late-Night-Sendung bieten.