Nach RTL-Fail um "Bachelorette": Luna Schweiger sucht in Kuppelshow große Liebe

Das hat Luna in einem Gespräch mit BILD durch die Blume verraten. "Im Herbst wollen wir anfangen zu drehen", offenbarte die Promi-Tochter.

Ein Dementi und lose Hirngespinste später ist jetzt klar: Die Tochter von Schauspieler Til Schweiger (61) geht aber tatsächlich mit ihrer eigenen Datingshow an den Start.

Erst im Februar hatten Gerüchte und Spekulationen Fahrt aufgenommen, dass die 28-Jährige in die Rolle der neuen "Bachelorette" auf RTL schlüpfen könnte.

Luna will im Herbst in Südafrika sämtlichen Männern auf den Zahn fühlen. © Henning Kaiser/dpa

Am Zipfel des zweitgrößten Kontinents des Erdballs sollen zahlreiche Safaris geplant sein, bei denen den Herren der Schöpfung auf den Zahn gefühlt und eine gemeinsame Beziehung ausgelotet werden soll.

Parallel will die Schauspielerin mit bisher gesammelten Dating-Erfahrungen aufräumen, stellt dabei mustergültige und knallharte Bedingungen an ihre Eroberer. "Die Jungs werden ackern müssen! Denn ich will aus Jungs Männer machen!"

Wie genau ihr Herz zum Schmelzen gebracht werden kann, weiß Luna Schweiger ebenfalls. Es müsse nicht nur der Popo bewegt, sondern vor allem brauche sie das Gefühl unterstützt zu werden.

Nähere Details zu einem TV-Sender oder Streamingdienst, auf dem ihre Fans die spezielle Reise verfolgen können, behält der "Keinohrhasen"-Star aber noch für sich.