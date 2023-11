Es geht um "tolle Männer" und Influencerin rät: "Du darfst auch mit denen schlafen"

Koblenz - Wenn Influencerin Mademoiselle Nicolette (35) auf Instagram zu ihrem " Dirty Donnerstag " einlädt, dann spricht sie offen und ohne Tabus über Liebe und Partnerschaft sowie Erotik und Sex. In der heutigen Ausgabe des ebenso bekannten wie berüchtigten Instagram-Events gab sie einen eindringlichen Rat zum Thema Dating.

In ihrem "Dirty Donnerstag" formulierte Mademoiselle Nicolette alias Nicolette Fountaris (35) einen eindringlichen Dating-Tipp. © Montage: Screenshot/Instagram/nicolette.vlogt

Wie üblich las die Koblenzerin in ihren Instagram-Storys Fragen ihrer Follower vor, auf die sie dann reagierte.

Eine Frau wandte sich mit folgender Nachricht an die 35-Jährige: "Nicolette, ich möchte gerne Single bleiben, wie gehe ich mit den tollen Männern um, wenn sie an mir interessiert sind - trotzdem daten? Klar, offene, ehrliche Kommunikation."

Die Influencerin nahm sich Zeit für eine ausführliche Antwort: "Ja, ich finde schon, Du darfst Dates haben, Du darfst auch mit denen schlafen, aber ich finde es wirklich mehr als fair, wenn Du das von vorneherein kommunizierst, dass Du nicht auf der Suche nach was Mittelfristigem bist."

Diese Erwiderung ist typisch für Nicolette Fountaris, so der bürgerliche Name der Influencerin. Die 35-Jährige tritt bei ihrem "Dirty Donnerstag" immer wieder für einen selbstbewussten, aber auch ehrlichen Umgang mit der eigenen Libido und den jeweiligen Sexualpartnern ein.

Ihrer Antwort fügte sie daher noch ein äußerst deutliches, allgemein gehaltenes Statement hinzu: "An alle Menschen da draußen, die sich in das Dating-Game stürzen: Wenn Ihr gar keine mittelfristige Beziehung haben möchtet, wenn ihr keine Partnerschaft haben möchtet, empfehle ich Euch, damit das Geheule nur halb so groß ist, das von vorneherein klar und deutlich anzusprechen."