Influencerin über Untreue und Monogamie: "Hört doch auf, in La-La-Land zu leben!"

Koblenz - Wenn Influencerin Nicolette Fountaris alias Mademoiselle Nicolette ihren "Dirty Donnerstag" veranstaltet, dann geht es um Sex und Erotik ebenso wie um Liebe und Beziehungen - in der jüngsten Ausgabe des Instagram-Events äußerte sich die 35-Jährige ausführlich zum Thema Monogamie.

Beides sei schon sehr lange her, doch sie habe sich damals in der Folge sehr intensiv mit der Frage der Monogamie befasst und dieses Beziehungskonzept hinterfragt.

Die 35-Jährige räumte sofort ein, dass sie beides schon erlebt habe: Sie wurde schon von einem Partner betrogen und sie hat auch schon in der Vergangenheit einen damaligen Partner mit einem anderen Mann betrogen.

Wie üblich las die Koblenzerin in ihren Storys Fragen ihrer Fans vor. Eine davon lautete: "Schönste Nicolette, wie würdest Du Dich verhalten, wenn Du mal betrogen wurdest oder mal betrogen hast?"

Schon seit geraumer Zeit befasst sich Nicolette Fountaris alias Mademoiselle Nicolette (35) mit den Themen Liebe und Beziehungen sowie Erotik und Sex. © Screenshot/Instagram/nicolette.vlogt

Sie empfahl, dass Beziehungspartner - am besten bereits am Anfang der Beziehung - offen und ehrlich miteinander über das Thema Monogamie reden sollten.

Zugleich unterstellte die Influencerin, dass genau dies in vielen Beziehungen nicht passiere.

"Und das macht irgendwie niemand mehr, weil sie es abschreckend finden, weil der romantische Gedanke dabei kaputtgeht. Was Beziehungen, was Liebesbeziehungen betrifft: Hört doch auf in La-La-Land zu leben!", betonte Mademoiselle Nicolette mit Nachdruck.

"Guckt doch mal bitte, was da draußen passiert, in unserer Beziehungs- und Dating-Wirtschaft", fügte die 35-Jährige hinzu.

Sie erlebe es ständig auf Veranstaltungen, wie Bekannte von ihr, die in festen Beziehungen seien, mit anderen Personen anbändeln würden.