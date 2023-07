Vorgespielte Orgasmen: Influencerin gibt Tipp, dann folgt eine Standpauke

"Ich würde irgendwie mal sagen: 'Komm, wir machen mal was Neues, mach' mal so und mach' mal so'", fuhr die Influencerin fort.

In ihrer Erwiderung riet Mademoiselle Nicolette zunächst ausdrücklich davon ab, den Lebensgefährten so direkt zu konfrontieren: "Ich würde dem jetzt nicht vor die Augen treten und sagen: 'Du, ich spiele Dir seit sechs Monaten vor, dass Du mich zum Höhepunkt bringst'", begann die 35-Jährige ihre Antwort.

Beim "Dirty Donnerstag" trägt Mademoiselle Nicolette Fragen ihrer Fans vor, die sie dann beantwortet. Ihre Erwiderungen sind zwar auch eine Form von Entertainment, die Ratschläge der 35-Jährigen zu den Themen Liebe, Beziehungen, Erotik und Sexualität sind aber durchaus ernst gemeint. © Screenshot/Instagram/nicolette.vlogt

Vermutlich war es Zufall, aber im weiteren Verlauf des heutigen "Dirty Donnerstag" drehten sich viele der Zuschriften um Beziehungsprobleme von Frauen. Mademoiselle Nicolette beantwortete alle diese Fragen, wobei sie wie üblich vehement für weibliche Emanzipation und selbstbewusstes Handeln eintrat.

Gegen Ende des Instagram-Events hin holte sie jedoch zu einer allgemeinen Standpauke aus: "Mich macht das so wütend. Mich ärgert das so, weil ich in all den Jahren so viele Geschichten gehört habe - Frauen, die mir erzählen, das Männer ihnen nachstellen, dass Männer stalken, dass Männer ihnen sagen, was zu tun ist, sie körperlich, sie seelisch misshandeln, dass Männer sich einfach über ihre Partnerin stellen", begann das Statement der 35-Jährigen.

Sie fügte hinzu: "Ich habe Verständnis dafür, dass es bestimmt viele Frauen, aber vor allem viele Männer gibt, die in Therapie müssten, aber was ich finde - und das ist wirklich ein essenzielles Problem: Wir müssen dringend der neuen Generation Mädchen, die jetzt auf die Welt kommen, bitte beibringen, dass sie sich nicht mehr von Männern auf der Nase herumtanzen lassen!"

Frauen müssten verstehen, "dass diese Sache von Patriarchat, und dass Frauen eigentlich immer nur Dreck waren und von manchen jetzt immer noch wie Dreck behandelt werden, dass das keine Daseinsberechtigung hat", betonte die Koblenzerin.

Sie beendete ihre Standpauke mit den Worten: "Junge Frauen müssen verstehen, dass ihr Partner ihnen nicht sagen darf, was zu tun und was zu lassen ist."