Influencerin wird in Sparkasse diskriminiert: Bank reagiert "arrogant"

Koblenz - Diskriminierung beim Besuch einer Sparkasse - diesen Vorwurf erhob Influencerin und Comedian Mademoiselle Nicolette unlängst in ihren Instagram-Storys: Sie sprach wörtlich davon, dass sie in der Bank von einer Mitarbeiterin des Kreditinstituts "gedemütigt und diskriminiert" worden sei. Doch damit hörte die Geschichte nicht auf, auch die erste Reaktion der Sparkasse Koblenz auf die Anschuldigung löste bei der 35-Jährigen erheblichen Groll aus.

Als Comedian und Influencerin ist Mademoiselle Nicolette (35) erfolgreich - auf Instagram hat sie rund 267.000 Follower. © Montage: Screenshot/Instagram/nicolette.vlogt

In mehreren kürzlich veröffentlichten Storys äußerte sich die Koblenzerin zu einem Schreiben der Bank, das sie zuvor erhalten hatte.

"Also, ich habe ja jetzt nicht riesig Bock, immer so Fässer aufzumachen, das liegt nicht so in meiner Natur, weil ich immer denke, ich möchte mich an positiven Dingen erfreuen", begann die 35-Jährige ihre Ausführungen.

Doch die Sparkasse Koblenz habe auf ihren Diskriminierungsvorwurf reagiert. "Mit einer Nachricht", setzte Mademoiselle Nicolette hinzu und brach dann wieder ab – sie rang um Worte.

"Wisst Ihr, manche Leute machen's auch wirklich einfach nur noch schlimmer, mit dem, was sie schreiben", nahm die Influencerin den Faden ihres Berichts wieder auf.

Zwar sei es durchaus positiv, dass die Bank sich überhaupt wegen dieser Angelegenheit bei ihr gemeldet habe, fuhr sie fort.

"Allerdings hat die Sparkasse geschrieben: 'Liebe Nicolette, es tut uns leid, wenn Du das Gefühl hattest, unfreundlich bedient worden zu sein'", zitierte die Koblenzerin aus dem Schreiben der Bank.