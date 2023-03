Mademoiselle Nicolette wird in Sparkasse "gedemütigt und diskriminiert"

Mademoiselle Nicolette (35) ist als Comedian und Influencerin ebenso erfolgreich wie als Kochbuch-Autorin. © Montage: Screenshot/Instgaram/nicolette.vlogt

Die Koblenzerin, die insbesondere wegen ihres wöchentlichen Instagram-Events "Dirty Donnerstag" bekannt ist, wandte sich kürzlich mit mehreren Instagram-Storys an ihre rund 267.000 Follower auf der Foto-Plattform.

"Ein sehr, sehr langer Tag geht zu Ende", begann sie ihre Ansprache, in der sie schnell darauf kam, dass sie an diesem Tag mit zwei äußerst hässlichen Erlebnissen konfrontiert wurde.

"Ich bin heute Morgen in einer Bäckerei, in einer Traditionsbackstube, von der Verkäuferin einfach so unfreundlich, so patzig und so unzufrieden und so böse bedient worden, also, Augen auf bei der Job-Wahl, um danach in der Sparkasse - wieder von einer Frau - gedemütigt und diskriminiert zu werden", berichtete die 35-Jährige.

In welcher Form sie Demütigung und Diskriminierung erleben musste, sagte die Influencerin zunächst nicht. Stattdessen erläuterte sie, wie sie auf die Anfeindungen reagiert.