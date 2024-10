Mademoiselle Nicolette in der Klinik: Plötzlich ist ihr Arm taub!

Koblenz - Ihre Freunde und die Community machen sich gerade Sorgen um Influencerin Mademoiselle Nicolette : Die 36-Jährige befindet sich nämlich gerade mit ungewissem Befund in einem Krankenhaus.

In ihrer Insta-Story berichtete Mademoiselle Nicolette ganz aktuell von ihren gesundheitlichen Problemen. © Mademoiselle Nicolette/Instagram

In ihrer Insta-Story hatte sie am heutigen Dienstag ihre Follower an ihren gesundheitlichen Problemen ganz aktuell teilnehmen lassen.

"Mein linker Arm und die Hand sind gerade so eingeschlafen taub, dass ich die Hand nicht ausgestreckt halten kann", berichtete sie am frühen Nachmittag.

So sei ganz plötzlich jegliches Gefühl aus dem Arm gewichen und ihr alles aus der Hand gefallen. "Das habe ich so auch noch nie erlebt", gestand Nicolette.

Etwas später konnte sie aber erst einmal vorsichtig Entwarnung geben. In ihrer Nachbarschaft lebten viele Ärzte, sagte sie da in die Handykamera. "Wenn man körperliche Sorgen hat, dann kann man irgendwo klingeln."

Das tat sie dann auch bei einem Nachbarn, einem pensionierten Arzt, der sie untersuchte und offenbar auf den ersten Blick nichts Gravierendes feststellen konnte.

"Vielleicht habe ich nur einen eingeklemmten Nerv", meinte die doch etwas erleichtert wirkende Nicolette da.