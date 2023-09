München/Koblenz - Auf dem Oktoberfest in München sind Lederhose oder Dirndl zwar kein Zwang, doch die enthusiastischen Fest-Besucher kommen selbstverständlich in Tracht. Die bekannte Influencerin Nicolette Fountaris alias Mademoiselle Nicolette (35) sah sich dabei kürzlich mit einem vermeintlichen schweren Dirndl-Faux­pas konfrontiert – der sie wenig später lauthals auflachen ließ.

Nicolette Fountaris alias Mademoiselle Nicolette (35) ist als Comedian und Influencerin erfolgreich - und die Koblenzerin liebt das Münchener Oktoberfest. © Screenshot/Instagram/nicolette.vlogt

Die 35-jährige Koblenzerin lachte über ihre eigene "Doofheit", wie sie unumwunden einräumte, doch der Reihe nach.

Nicolette Fountaris ist schon seit Langem ein begeisterter Oktoberfest-Fan, auf ihrem Instagram-Profil finden sich daher in letzter Zeit vermehrt Fotos, auf denen die Influencerin und Comedian in je unterschiedlichem Dirndl posiert.

Am gestrigen Dienstag reiste sie mit dem Zug von Koblenz nach München. Dabei freute sich die 35-Jährige unverhohlen, schon bald das Original-Volksfest zu besuchen, das auch in vielen Orten außerhalb Bayerns nachgeahmt wird.

In ihrem Hotel angekommen, zeigte sie in einer Instagram-Story am frühen Dienstagnachmittag zunächst ihre Suite, um dann ein an einem Kleiderhaken hängendes blaue Dirndl zu präsentieren, mit dem sie das Oktoberfest besuchen wollte. Es muss hinzugefügt werden, dass sie dieses vorher nur im Internet gesehen hatte, es wurde ihr schon vor ihrer Ankunft im Hotel in die Suite gehängt.

"Ich finde es so unglaublich schön, ich kann es kaum erwarten, das heute zu tragen", frohlockte Mademoiselle Nicolette angesichts des Kleides.