"Wo sind die normalen, guten Männer hin?" Influencerin verrät es Euch

Koblenz - Nicolette Fountaris alias Mademoiselle Nicolette (36) spricht regelmäßig über Liebe , Beziehungen und andere zwischenmenschliche Belange. Üblicherweise findet dieses sehr spezielle Q&A immer donnerstags statt, doch in dieser Woche wurde der Instagram-Event auf den gestrigen Mittwoch verschoben.

Influencerin Mademoiselle Nicolette alias Nicolette Fountaris (36) spricht auf Instagram regelmäßig über Liebe, Beziehungen und intimere Themen. © Screenshot/Instagram/nicolette.vlogt

Unter den eingereichten Fragen war auch die einer 40-jährigen Single-Frau, die wissen wollte: "Wo sind die normalen, guten Männer hin?"

Noch vor dem Vorlesen der Frage musste Nicolette sarkastisch lachen. Danach hob sie zu einer Erwiderung an, die aus zwei Teilen bestand.

Der erste Teil zeigte eine gewisse Verbitterung bei der Koblenzerin, anscheinend hat sie sich dieselbe Frage auch schon einige Male gestellt.

"Ich glaube, dass die guten Männer in Beziehungen sind", setzte die Influencerin zu ihrer Antwort an und grinste in die Kamera.

"Und wenn mich jetzt einer fragt: 'Heißt das, dass alle guten Single-Männer vergriffen sind?' In diesem Moment wird wahrscheinlich ein toller Mann Single, allerdings ist der nach acht Minuten wieder vergeben, um den reißen sich dann wahrscheinlich ein paar Frauen", erklärte Mademoiselle Nicolette etwas später.

Sie setzte hinzu: "Man muss wahrscheinlich einfach Glück haben, innerhalb dieser acht Minuten zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein", um dann mit den Worten "ein bisschen Schabernack" anzudeuten, dass alles bislang Gesagte nicht wirklich ernst gemeint war.

Danach folgte der zweite Teil ihrer Erwiderung.