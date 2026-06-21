Hacker-Angriff könnte ihn Millionen kosten: Marcel Remus hegt krassen Verdacht

Mallorca - Durch die VOX-Sendung "Mieten, kaufen, wohnen" wurde Marcel Remus (39) einem breiten Publikum bekannt. Mittlerweile ist der 39-Jährige von Mallorcas Immobilien-Welt kaum mehr wegzudenken. Auf seiner Webseite können sich interessierte Käufer einen Überblick über Luxusobjekte auf der Trauminsel verschaffen. Doch ein fieser Hacker-Angriff hat die Seite eine Woche lang komplett lahm gelegt!

Luxusmakler Marcel Remus (39) gehört längst zum Kreis der Prominenten. Hier ist er an der Seite von US-Popsängerin La Toya Jackson (70) auf der Wiesn zu sehen. © Felix Hörhager/dpa

Statt Bildern von atemberaubenden Villen am Strand gab es sieben Tage lang nur graue Kästchen, Fehlermeldungen oder schlichtweg gar nichts zu sehen.

"Das kann ein Millionenschaden sein", erzählt Remus der Bild vom Debakel. Schließlich zählen Promis und Superreiche zu seiner Kundschaft und wenn die auf der Homepage keine zum Verkauf stehenden Häuser sehen, gibt's kein Geschäft: "Wenn die Seite nicht erreichbar ist und jemand deswegen abspringt, sind das beispielsweise bei einem Kaufpreis einer Villa für 10 Millionen Euro, bei 6 Prozent Provision, 600.000 Euro Schaden."

Damit sich das kostspielige Problem so schnell wie möglich löst, hatte sich der sympathische TV-Makler juristische Hilfe geholt. Dafür habe er "eine der besten Kanzleien in Europa eingeschaltet".

Inzwischen gibt es eine neue Webseite, heißt es auf Instagram. Nun prüfen IT-Profis, wer hinter dem fiesen Hacker-Angriff stecken könnte.