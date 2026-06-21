Zurück nach "Minga": Elyas M'Barek zeigt seinen Abschied aus New York

München - Die Taschen sind gepackt, es ist offiziell: Elyas M'Barek (44) zieht nach langer Zeit im Ausland zurück nach München. Auf Instagram gab er kurze Einblicke in seine letzten Tage in New York.

Elyas M'Barek (44) sucht nach einem Zuhause in München. © Christoph Soeder/dpa

2023 zog es den 44-Jährigen gemeinsam mit seiner Frau Jessica (38) nach Amerika. Doch jetzt kehrt der gebürtige Münchner in seine Heimatstadt zurück.

Ob er dort inzwischen etwas Passendes gefunden hat? Auf Instagram postete M'Barek bereits einen Abschiedspost aus seiner New Yorker Wohnung. "Alle Sachen sind gepackt und auf dem Weg nach Deutschland. Ich sitze im Flieger und bin dankbar für die letzten Jahre in NYC", so der 44-Jährige.

"Schön, dass ich in den letzten Tagen nochmal in Ruhe Abschied von dieser großartigen Stadt nehmen konnte. Es war eine ganz besondere Zeit, aber jetzt wird es wieder Zeit für daheim."

Neben dem tollen Ausblick auf die New Yorker Skyline, zeigte er im Beitrag auch seine letzten Gegenstände in der Wohnung, einen letzten Sonnenuntergang und schlussendlich den finalen Abflug nach München: "Minga, ich freu mich sehr auf dich!"