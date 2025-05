Aufruf zum Mord? Ermittlungen gegen Followerin von Malte Zierden

Malte Zierden zeigt Passagen aus dem Brief der Staatsanwaltschaft in seinem Instagram-Video. (Screenshot) © Instagram/maltezierden

Auch seine Follower zeigten sich bestürzt in der Kommentarspalte. Darunter auch die Äußerung einer Followerin: "Kann man vielleicht auch den Entscheider*innen auf den Kopf schlagen und das Genick brechen? Frage für nen Freund". Und genau dieser Kommentar wurde dem Fan nun zum Verhängnis.

In seinem aktuellsten Post blendet Zierden den Brief der Staatsanwaltschaft ein. "Okay Leute, ganz neues Level: Limburg zeigt meine Follower an", beginnt der Influencer das Video. Weiter zitiert der Tierschützer aus dem Brief der Staatsanwaltschaft: "Sie forderten zur Tötung der entsprechenden Politiker der Limburger Stadtverordnetenversammlung auf."

Völlig ungläubig amüsiert sich Zierden über eine weitere Aussage aus dem Schreiben: "Jetzt kommt's. Mein absoluter Lieblingssatz: 'Ihre Aufforderung blieb ohne Erfolg‘", entgegnet der Influencer in seinem Video. "In diesem ganzen Kontext ist so offensichtlich, dass hier nicht zum Mord aufgerufen wird", so der 32-Jährige weiter.