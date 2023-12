Malte Zierden geht mit Silvester-Video viral: "Scheißegal, wo du lebst ..."

Hamburg - Alle Jahre wieder: Während die Menschen das neue Jahr mit Feuerwerk und Böllern begrüßen, ängstigen sich unzählige Haus- und Wildtiere in der Silvesternacht zu Tode.

Tierschützer Malte Zierden (31) hat auf Instagram deutliche Worte zur Silvester-Knallerei gefunden - und ist damit viral gegangen. © Fotomontage: Instagram/maltezierden

Die Gefahren für die Tierwelt gehören neben den Risiken für Mensch und Umwelt zu den Hauptargumenten der Feuerwerks-Kritiker - die Stimmen, die ein generelles Verbot fordern, werden vor diesem Hintergrund immer lauter.

Auch Influencer Malte Zierden (31), der sich bekanntlich sehr intensiv für den Tierschutz engagiert, sind Raketen, Knaller und Co. ein Dorn im Auge. In einem viral gegangenen Instagram-Video appelliert er daher an die Menschen.

"Haustieren etwas anzutun, sodass sie Todesangst bekommen, könnte niemand von uns, oder? Trotzdem tun wir es. Ist halt Tradition zu Silvester", verdeutlichte der 31-Jährige in dem Clip.

Während er diese Worte sprach, waren verschiedene Videos von zitternden, komplett verängstigten Hunden zu sehen. "Ich schwöre dir: Scheißegal, wo du lebst, irgendwo in deiner Umgebung tust du einem Tier das an", führte er weiter aus.

Durch die Silvester-Knallerei würden Vögel und Wildtiere zu Tode kommen, während sich die Tiere in den Tierheimen und Zoos "die komplette Nacht in die Hose scheißen" würden. "Aber ist halt Silvester. Da macht man das so", wetterte der gebürtige Ostfriese.