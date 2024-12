Malte Zierden kriegt Post vom Fitnessstudio - und wird fast zu Tränen gerührt!

Hamburg - Das hört man auch nicht alle Tage: Malte Zierden (31) wurde am gestrigen Samstag beinahe zu Tränen gerührt - durch einen Brief seines alten Fitnessstudios!

So sei es auch bei ihm gewesen. Dumm nur, dass er vergessen habe, den Vertrag zu kündigen. "Selbstverständlich habe ich Lauch die Beiträge bis heute schön weiter bezahlt. Fünf Jahre lang 20 Euro im Monat. Das sind 1200 Tacken", rechnete Malte belustigt vor.

"Man kennt's: Du gehst ein einziges Mal in deinem Leben ins Fitnessstudio, hast den sportlichsten Tag deines Lebens (...). Du weißt, du wirst nie wiederkommen, aber selbstverständlich schließt du ein Lebensabo ab, um dann natürlich wirklich nie wiederzukommen", schmunzelte der Wahl-Hamburger .

Anschließend ging er auf den Grund für seine Rührung ein: Er habe Post von seinem alten Fitnessstudio aus Vechta ( Niedersachsen ) bekommen. Dort habe er bis 2019 studiert, genauso lange sei er nicht mehr in dem Studio gewesen.

Am Abend meldete sich der Influencer aufgeregt und sichtlich bewegt bei seinen mehr als 950.000 Followern auf Instagram . "Ich sterbe einfach", verkündete er seiner Community glückselig.

Der 31-Jährige ist passionierter Tierschützer. Seine Arbeit beeindruckt auch die Betreiber des Fitnessstudios. © Fotomontage: Instagram/maltezierden

Verrückt: Nun habe das Fitnessstudio dem Ganzen ein Ende gesetzt. In dem Brief hieß es demnach: "Wir haben deine Mitgliedschaft gekündigt. Ganz ohne weitere Kosten, ohne Formulare, ohne Kleingedrucktes."

Doch was steckt hinter der noblen Geste des Fitnessstudios? Ganz einfach: Die Betreiber sind beeindruckt von Maltes Arbeit als Tierschützer. "Wir sind der Meinung, dass dein monatlicher Beitrag an uns an anderer Stelle viel besser aufgehoben ist: Bei den Tieren, die dank dir eine zweite Chance bekommen", schrieben sie weiter.

Der Influencer war völlig überwältigt von dieser besonderen Aktion. Und versicherte: "Als Dank dafür werde ich die 20 Euro als monatlichen Beitrag an die Hamburger Stadttauben spenden."

Am Ende blieb bei dem 31-Jährigen allerdings eine Frage offen. Malte schmunzelnd: "Bei aller Liebe: Woher habt ihr meine Adresse, Junge?"