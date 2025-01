Malte Zierden rettet verletzten Hund: Mit dieser Entscheidung hat er zu kämpfen

Hamburg/Hatay (Türkei) - Malte Zierden (32) ist wieder auf Tierrettungsmission in den Krisengebieten dieser Welt unterwegs. Auf Instagram macht der Wahl-Hamburger keinen Hehl daraus, wie sehr die Erlebnisse an ihm nagen.

Tierschützer Malte Zierden (32) hat einen schwer verletzten Hund von einer Müllhalde in der Türkei gerettet. © Fotomontage: Instagram/maltezierden

Am gestrigen Dienstag postete der Influencer auf seinem Profil ein Reel, in dem er von einem Einsatz in der südtürkischen Provinz Hatay berichtet, die Anfang Februar von einem verheerenden Erdbeben getroffen worden ist.

Mitten in dem Chaos suchen Malte und seine Tierschutz-Kollegen nach einem verletzten Hund. Es dauert mehrere Stunden, bis sie den Vierbeiner auf einer Müllhalde finden und zum Tierarzt bringen, wo sein offener Beinbruch behandelt wird.

Ein Erfolgserlebnis, das allerdings von einem Problem überschattet wird: Auf der Müllhalde leben noch viele weitere Hunde, die eigentlich auch gerettet werden müssten - nur ist das für den 32-Jährigen und seine Mitstreiter nicht umsetzbar.

"Es gibt dort so viele Tiere, dass wir priorisieren müssen. In der Türkei gibt es keine Plätze für Straßentiere mehr in Tierheimen [...]. Das ist der Grund, warum wir uns immer erst einmal um die kümmern müssen, die unsere Hilfe am dringendsten benötigen", erklärte Malte auf Nachfrage eines Fans.