Malte Zierden will zu GNTM: "Hallo Heidi, das ist meine Bewerbung"

Hamburg - Malte Zierden (31) hat sich bei " Germany's Next Topmodel " beworben. Ob Heidi Klum (50) auf seinen speziellen Walk reagieren wird?

Malte Zierden (31) bewarb sich mit einem Video bei Heidi Klums (50) "Germany's Next Topmodel". © Bildmontage: Screenshot Instagram/maltezierden

Mit einem Instagram-Bewerbungsvideo hat sich der Influencer am Samstag an Show-Mutter Heidi Klum gewandt.

"Hallo Heidi, mein Name ist Malte, und das ist meine Bewerbung für GNTM." So startet der Clip des 31-Jährigen, bevor er seinen eher ungewöhnlichen Catwalk eröffnet.

Zwischen Krankenhausmauern, mit Nasensonde und Tropf am Arm, marschiert er in Adiletten zu theatralischer Musik durch den grauen Innenhof einer Klinik, posiert auf Dächern und in Krankenzimmern.

Ob er sich damit bei der Model-Mama beweisen kann? Seine wegen der Kiefer-Operation eingesetzte Zahnspange geben dem speziellen Look jedenfalls den extra Pep. Und auch im OP-Hemd gibt der 31-Jährige eine gute Figur ab.

"Sah das cool aus?", will er am Ende seines Bewerbungsclips schließlich selbst wissen. Seine Freundin Phia (26) findet: Ja!

Nun müssen also nur noch die Produzenten des ProSieben-Formats darauf anspringen, und Malte steht einer Karriere als Male-Model nichts mehr im Weg.