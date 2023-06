Mit dieser süßen Dame teilt sich Malte Zierden ab sofort das Bett

Malte Zierden (34) stellt "Ma" seinen Followern vor. © Screenshot/Instagram/maltezierden

Wer Malte Zierden momentan auf Instagram verfolgt, sieht ihn meist mitten in der Nacht auf dem Weg in die Ukraine oder umgeben von zotteligen Vierbeinern, die nach ein bisschen Liebe lechzen.

Zusammen mit Freunden und dem Verein "Notpfote" hilft der 34-Jährige dabei, in Berehowe im Grenzgebiet zu Ungarn ein Tierheim für Hunde und Katze zu bauen, viele von ihnen wurden durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges zu Bewohnern der Straße.

So auch die Mischlingsdame "Ma", die ab sofort bei Malte und seiner Freundin Sophia "Phia" Quantius (25) ein neues Zuhause gefunden hat. Das Paar habe sich direkt bei der ersten Begegnung vor ein paar Monaten in die Hündin verliebt, erzählte Malte am Mittwoch auf Instagram.

"Wie viele Hunde aus dem Tierschutz hat Ma eine richtig traurige Vergangenheit, sie ist richtig früh Mutter von neun Welpen geworden, die alle am Parvo Virus [hochansteckende, für ungeimpfte Hunde meist tödliche Viruserkrankung] gestorben sind." Aus ihrer Trauer heraus habe sich die Hündin dann um alle anderen Welpen im Tierheim gekümmert.

"Unsere Tierheimleiterin hat sie daraufhin immer 'Mama' genannt, weswegen wir uns jetzt dazu entschieden haben, sie einfach nur 'Ma' zu nennen. Nach meiner verstorbenen Oma, die auch Mutter von neun Kindern war."