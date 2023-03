Nachbarn besorgt: Malte Zierden und seine Freundin bringen ganzes Haus zum Wackeln

Hamburg - Eine Taube , die auf der Fensterbank im Badezimmer lebt, Skateboard fahren in der Wohnung und mehr als ein lautstarker Heimwerker-Unfall: Wer Malte Zierden (30) auf Instagram folgt, stellt sich nicht nur einmal die Frage, wie oft sich wohl seine Nachbarn bei ihm beschweren. Nun gab seine Freundin Sophia "Phia" Quantius (24) Einblicke in einen Chatverlauf mit einem anderen Hausbewohner, der sich allerdings eher besorgt zeigte.

Auf Instagram gab Malte Zierdens (30) Freundin Phia (24) Einblicke in den Unfall, welcher das Haus zum Wackeln brachte. © Screenshots/Instagram/phia_quantius

"War das bei euch? Lebt ihr noch?", fragt ein "Terri Hamburg" nach einem lauten Knall in dem besagten Chatverlauf, den Phia am Freitag in ihrer Instagram-Story postete.

"Ja, das waren wir. Malte hatte Tische gestapelt und ist heruntergefallen", antworte das Model aus Köln prompt.

Und als Beweis lieferte sie noch ein Video, auf dem man Malte Zierden sieht, wie er versucht, auf einen Turm aus hockerähnlichen Tischen zu klettern. Der Grund für diese waghalsige Aktion bleibt offen.

"Alter, das ganze Haus hat gewackelt", kommentiert der besorgte Nachbar. Maltes Freundin ist die Aktion mehr als peinlich und veranlasst sie kurz darauf zu einer ironischen Anzeige: "Phia (24) sucht dringend neuen Freund!"

Oft muss Phia ihren Freund nicht nur einmal bei all seinen Aktionen ermahnen, dass sie ja auch Nachbarn haben.