So reagiert Ballermann-Star Marc Eggers auf sein "Let's Dance"-Aus: "Unfassbar ..."

Das liege zum einen an den ganzen Menschen, die an dem Format beteiligt sind und die ein unglaublich "tolles Team" seien, zum anderen natürlich aber auch an seiner Tanzpartnerin Renata Lusin (37).

In seiner Instagram-Story hat der Ballermann-Star die vergangenen Wochen noch einmal Revue passieren lassen. © Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa, Instagram/marceggers (Screenshots, 2)

"Danke, dass ich mit dir so viele schöne Tänze tanzen durfte und wir einfach unvergessliche Momente zusammen kreiert haben", richtet der Ex-Freund von Tokio-Hotel-Star Bill Kaulitz (35) emotionale Worte an die professionelle Tänzerin.

Er selbst wolle nun optimistisch in die Zukunft blicken und betont: "Ich finde es immer wichtig, dass man das Gute mitnimmt und an das Gute denkt, was passiert ist. Dass man nach vorne schaut und einfach glücklich ist für das Leben, was man hat."

Ganz getreu diesem Motto fliegt der 38-Jährige auch direkt in seine zweite Heimat an den Ballermann, wo er schon am Samstagabend seinen ersten Auftritt der Party-Saison haben wird. "Ich freue mich da jetzt auch drauf", berichtet Marc abschließend.