Nach Prügel-Eklat mit Marc Terenzi: Jetzt spricht Verena Kerth!

Hamburg - Verena Kerth (42) und Marc Terenzi (45) haben erneut für einen Eklat gesorgt. Das Paar soll sich in einem Hamburger Hotelzimmer an die Gurgel gegangen sein. Doch was ist wirklich passiert? Nun hat die Moderatorin ihr Schweigen gebrochen!

Davon will die 42-Jährige allerdings nichts wissen. "Ich weiß nicht, ob Sie es erkennen können. Ich habe jetzt noch nichts in meinem Gesicht gesehen", machte sie sich jetzt im Interview über die Prügelvorwürfe lustig.

Am vergangenen Montag soll das Promi-Paar erst auf dem Hamburger Kiez wild gefeiert und anschließend im Zimmer des "The George"-Hotels heftig aneinandergeraten sein .

Die Moderatorin und der Sänger wollen an ihren Problemen arbeiten. © Gerald Matzka/dpa

Dass sie sich nicht ganz richtig verhalten haben, ist der ehemaligen Dschungelcamperin bewusst: "Es war definitiv unser Fehler. Man führt sich im Hotelzimmer nicht so lautstark auf, das Angestellte die Polizei rufen", räumte sie ein.

Marc und sie wollen nun daran arbeiten, dass so etwas nicht noch einmal passiere. Aber: "Diese ganzen öffentlichen Ratschläge und Meinungen brauchen wir tatsächlich nicht, auch wenn die gut gemeint sind", machte sie klar und betonte: "Wir kriegen das alleine hin, sehen aber ein, dass das in Hamburg keine tolle Aktion war."

Der Ex von Sarah Connor (43) stand während des Interviews nur still daneben, nickte seiner Liebsten immer wieder zustimmend zu. Zu den Vorwürfen, er solle seine Verlobte geschlagen haben, äußerte er sich nicht.

Was an jenem Morgen wirklich in dem Hotelzimmer abgespielt ist - das wissen am Ende wohl nur die beiden selbst.