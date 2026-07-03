AfD-Kandidat weicht Fragen von Markus Lanz aus, dieser kennt kein Pardon: "Genauso wie andere korrupte Politiker"

Hamburg - Im Vorfeld der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt stellte sich AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund (35) zum ersten Mal den Fragen von Markus Lanz (57). Aus der Diskussion wurde schnell ein hitziger Schlagabtausch.

Zwischen ZDF-Moderator Markus Lanz (57) und AfD-Spitzenpolitiker Ulrich Siegmund (35) herrschte nur selten Einigkeit. © ZDF/Markus Hertrich

"Wir möchten mindestens ein bis zwei Ministerien auflösen", kündigte Siegmund in der ZDF-Sendung am Donnerstagabend an.

Als Lanz wissen wollte, welche, wich der AfD-Politiker aus und sagte: "Das werde ich Ihnen vor der Wahl nicht verraten. Ein paar Überraschungen brauche ich auch noch."

Für den Moderator war diese Haltung nicht nachvollziehbar. Er warf Siegmund mangelnde Transparenz vor und zog einen drastischen Vergleich: Wer den Wählern zentrale Regierungspläne verschweige, verhalte sich "genauso wie andere korrupte Politiker".

Später wurde der Ton noch schärfer. Siegmund ging auf den Fachkräftemangel ein und meinte, dieser könne gelöst werden, "wenn man hier wieder vernünftige politische Rahmenbedingungen hat. Wenn nicht die Frage ist, dass man einmal im Jahr sein Geschlecht ändern kann oder dass die Verwaltung gendert."

Lanz wollte diese wirre Vermischung von Themen so nicht stehen lassen und entgegnete: "Herr Siegmund, können wir das bitte lassen?" Als der AfD-Mann erwiderte: "Das ist die Lebensrealität", wurde Lanz noch deutlicher. "Was zur Hölle hat es mit der Wirtschaft in Sachsen-Anhalt zu tun, ob irgendjemand gendert oder nicht? Sie bekämpfen an der Stelle wirklich Gespenster, die außer Ihnen keiner sieht."

Daraufhin konterte Siegmund: "Das sehen Sie hier vielleicht aus Ihrem Elfenbeinturm heraus so." Lanz erwiderte fassungslos: "Was ist das für ein Quatsch?"